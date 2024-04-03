花蓮上午規模7.2地震 截至中午共58次餘震其中2起規模6以上

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（中央社記者張雄風台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，氣象署地震測報中心表示，截至中午12時，已發生58次餘震，其中規模6以上有2次，分別是上午8時11分達規模6.5、10時14分達規模6.2。

根據中央氣象署資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

氣象署地震測報中心統計，截至中午12時，已發生58次餘震，其中規模6以上有2次，分別是上午8時11分達規模6.5、10時14分達規模6.2；另外在規模5至6之間為9次。

地震中心表示，這次地震震央為菲律賽海板塊隱沒處，也是地震好發區域；目前判斷這起地震應該就是主震，由於這個地區能量累積快速，後續3、4天需留意會有規模6.5以上至7.0的餘震。

至於是否會調整主震規模7.2的強度，地震中心說這部分仍在討論中，目前先以掌握餘震為主。（編輯：吳協昌）1130403

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）