強震影響三大電信172個基地台 NCC：估今天可修復

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（中央社記者蘇思云台北3日電）今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，NCC今天表示，因地震導致電力傳輸中斷，三大電信回報共172個基地台受影響，主要影響宜蘭跟花蓮一帶的部分手機行網服務，已要求業者盡力搶修，業者預計今天可修復完成。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里，最大震度花蓮縣6強，後續也持續出現餘震。部分民眾地震後打電話向家人報平安，撥打手機、市話卻出現「系統忙線中」的語音回覆，電信業通訊狀況引發議論。

NCC發言人翁柏宗今天表示，三大電信業者回報，基地台因為地震造成電力傳輸中斷無法運作，中華電有125個基地台受到影響，主要在花蓮、宜蘭跟新北，台灣大33個基地台受影響，主要區域為宜蘭跟花蓮，遠傳電信14個基地台受影響，主要地區位在花蓮。

翁柏宗表示，地震影響行動基地台運作，主要原因為電力傳輸中斷，整體來看，受影響區域為宜蘭、花蓮一帶，主要是手機行網相關服務受到影響，NCC已要求電信業者盡力搶修，讓民眾能對外通訊，業者預估今天可修復完成。

NCC指出，中華固網市話部分，雖然電力中斷，但由於市話機房都有啟動自備發電機供電，市話不受影響。

至於外界關注同一地區民眾收到告警訊息狀況不一，NCC說明，電信業者建立細胞廣播控制平台，中央、地方災害業務主管機關可透過平台發送細胞簡訊，實際上，地震告警簡訊是由氣象署決定何時、何地、何種條件發布訊息，有民眾反應位在同地區但收到告警狀況不一，相關情形可在災防告警服務的問答區查詢。（編輯：林淑媛）1130403