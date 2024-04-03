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花蓮7.2地震921後最大規模 氣象署：未來4天可能有7.0餘震
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花蓮7.2地震921後最大規模 氣象署：未來4天可能有7.0餘震

2024/4/3 09:10（4/3 09:33 更新）
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花蓮近海3日上午發生規模7.2地震，氣象署地震中心表示這起地震是自921大地震之後最大的地震規模。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
花蓮近海3日上午發生規模7.2地震，氣象署地震中心表示這起地震是自921大地震之後最大的地震規模。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，氣象署地震中心表示，後續3、4天可能會有規模6.5以上至7.0的餘震；這起地震也是自921大地震之後最大的地震規模。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

氣象署地震測報中心主任吳健富今天在地震記者會中表示，這地點離陸地相當近，是極淺層地震，因此全台有感；台北因為盆地效應、高樓層的感受會更明顯。

吳健富說明，地震震央為菲律賽海板塊隱沒處，也是地震好發區域；目前判斷這起地震應該就是主震，由於這個地區能量累積快速，後續3、4天可能會有規模6.5以上至7.0的餘震。

吳健富表示，台灣規模6至7的地震1年約2至4個，規模7以上因為相當少，並沒有特別統計；但這起地震是在921大地震發生25年後最大規模，當年921大地震是規模7.3，當時以舊制震度，最大為南投魚池7級；今天這起地震規模後續有可能會再調整，但目前看來強度是與921大地震相近。

吳健富表示，109年起改為地震震度新制，前一次發生震度6強是在110年台東池上918地震，這起是第2次達震度6強。

至於部分地區或民眾沒有收到國家級警報，吳健富表示，員工也有類似的情況，有部分收到、有部分沒收到，後續還在了解原因。（編輯：李錫璋）1130403

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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