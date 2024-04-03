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花蓮地震規模7.2 專家：相當32顆原子彈威力

2024/4/3 10:56（4/3 11:06 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）花蓮近海今天上午發生芮氏規模7.2的地震，大部分地區震度達4級以上，最大震度達6強，地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋說，這次規模次於921大地震的7.3，釋放能量相當32顆原子彈威力。

今天上午發生的大地震，全台大部分地區震度都達4級以上，花蓮高達6級，中部以北多半達5級，花蓮有房屋傾斜，高鐵、台北捷運、台中捷運、高雄捷運一度停駛，目前台鐵東部幹線宜蘭礁溪到花蓮鳳林停駛，不少大樓外牆磁磚掉落，蘇花公路崇德段台9線169公里處發生走山，很多民眾擔心20多年前的921大地震災害重現。

郭鎧紋退休後仍致力地震研究，今天他接受中央社記者訪問說，規模6.2的地震相當於1顆原子彈的威力，921大地震芮氏規模為7.3，相當於46顆原子彈威力，今天花蓮大地震的芮氏規模是7.2，比921大地震小，威力則相當於32顆原子彈。

郭鎧紋說，根據1900年以來的資料計算，正常情況下，台灣平均每年約有3個規模6以上的地震，相當釋放8顆原子彈能量，111年台灣規模6以上的地震多達12個，相當釋放26顆原子彈能量，去年規模6以上地震只有1個，約才釋放半顆原子彈能量，明顯偏少。

另外，中央氣象署也發布海嘯警報。郭鎧紋說，根據氣象署規範，地震規模達7以上就要發布海嘯警報，不過，台灣地形得天獨厚，不必太擔心。（編輯：陳政偉）1130403

#花蓮地震
#郭鎧紋
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