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花蓮7.2地震921後最大規模 氣象署：未來4天可能有7.0餘震
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花蓮地震規模7.2 氣象署發海嘯警報沿海民眾防海浪突然湧升

2024/4/3 08:19（4/3 09:11 更新）
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台灣東部海域3日上午發生規模7.3地震。（圖取自facebook.com/cwa.seismology）
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（中央社台北3日電）根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分，台灣東部海域發生規模7.3地震，震央位於東經121.67度、北緯23.77度。該地震可能引發海嘯影響台灣，特此發布海嘯警報，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害。

影響範圍包括宜蘭縣、基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、連江縣、澎湖縣、金門縣。（編輯：黑立安）1130403

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花蓮地震 最大震度花蓮縣4級
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