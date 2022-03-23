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地震防災
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地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

2022/3/23 10:45（3/23 11:53 更新）
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圖為新北市政府消防局公布地震防災背包。（中央社檔案照片）
圖為新北市政府消防局公布地震防災背包。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）台灣地震頻繁，民眾平時就可預先準備地震緊急避難包以備不時之需，且最好每半年就要檢查、更新袋內物品，並放在隨手可拿到的地方。究竟緊急避難包內要放什麼？除了緊急食物與保暖衣物外，消防署點出共6大必備項目，帶你了解。

緊急食物與飲用水

每人最少準備3公升的礦泉水與3天份量的防災食物，可選擇常溫保存至少半年以上、有外包裝方便攜帶、不需加熱或加熱水即可食用的食物。例如餅乾、真空速食食品等。

貴重物品

身分證、健保卡，以及重要證件、存摺的影本。還可以帶少許現金和零錢，以利使用公共電話或自動販賣機。

保暖衣物

輕便外套、內衣、襪子、毛巾、手套（橡膠手套）、雨衣、小毛毯、暖暖包等；若還裝得下小型睡袋也可一併準備。

醫療與清潔用品

衛生紙、優碘、棉花棒、紗布等急救用品，以及溫度計、肥皂、面紙、濕紙巾、衛生棉及日常服用的藥品等，記得要注意藥品的保存方式及保存時效。

照明用品

手電筒、蠟燭、打火機等

其他物品

收音機、電池、哨子、防災、開罐器、紙筆、繩索、瑞士刀，防災地圖（台北市新北市桃園市台中市台南市高雄市基隆市新竹市新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義市嘉義縣屏東縣宜蘭縣花蓮縣台東縣澎湖縣金門縣連江縣）。

若家中有嬰幼兒，須準備尿布、奶粉奶瓶、濕紙巾等物品，嬰兒背帶最好放在出門可隨手拿到的地方。

此外，防疫期間也可準備口罩及乾洗手等物品；外出避難時須穿上鞋子，以免被路上的碎石和玻璃刺傷。

除了準備地震緊急避難包，也可預先和家人討論「家庭防災計畫」，約定事故發生時的聯繫方式和集合地點。連繫方式最好不要只有一種，可以在門上貼便條紙留言、撥打1991報平安專線留言等。（編輯：高華謙）1110323

消防署提醒民眾可預先和家人討論地震防災計畫。（消防署提供）
消防署提醒民眾可預先和家人討論地震防災計畫。（消防署提供）
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