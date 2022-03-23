地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

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（中央社網站）台灣地震頻繁，民眾平時就可預先準備地震緊急避難包以備不時之需，且最好每半年就要檢查、更新袋內物品，並放在隨手可拿到的地方。究竟緊急避難包內要放什麼？除了緊急食物與保暖衣物外，消防署點出共6大必備項目，帶你了解。

緊急食物與飲用水

每人最少準備3公升的礦泉水與3天份量的防災食物，可選擇常溫保存至少半年以上、有外包裝方便攜帶、不需加熱或加熱水即可食用的食物。例如餅乾、真空速食食品等。

貴重物品

身分證、健保卡，以及重要證件、存摺的影本。還可以帶少許現金和零錢，以利使用公共電話或自動販賣機。

保暖衣物

輕便外套、內衣、襪子、毛巾、手套（橡膠手套）、雨衣、小毛毯、暖暖包等；若還裝得下小型睡袋也可一併準備。

醫療與清潔用品

衛生紙、優碘、棉花棒、紗布等急救用品，以及溫度計、肥皂、面紙、濕紙巾、衛生棉及日常服用的藥品等，記得要注意藥品的保存方式及保存時效。

照明用品

手電筒、蠟燭、打火機等

其他物品

收音機、電池、哨子、防災、開罐器、紙筆、繩索、瑞士刀，防災地圖（台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣）。

若家中有嬰幼兒，須準備尿布、奶粉奶瓶、濕紙巾等物品，嬰兒背帶最好放在出門可隨手拿到的地方。

此外，防疫期間也可準備口罩及乾洗手等物品；外出避難時須穿上鞋子，以免被路上的碎石和玻璃刺傷。

除了準備地震緊急避難包，也可預先和家人討論「家庭防災計畫」，約定事故發生時的聯繫方式和集合地點。連繫方式最好不要只有一種，可以在門上貼便條紙留言、撥打1991報平安專線留言等。（編輯：高華謙）1110323