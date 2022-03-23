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花東近海6.6地震最大震度6級 全台劇烈搖晃、國家級警報狂響
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花東近海6.6地震最大震度6級 全台劇烈搖晃、國家級警報狂響

2022/3/23 01:49（3/23 02:39 更新）
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花蓮縣近海23日凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，最大震度台東縣6弱。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
花蓮縣近海23日凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，最大震度台東縣6弱。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社台北23日電）根據中央氣象局最新資訊，23日凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，地震深度30.6公里，震央位於花蓮縣政府南方62.6公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東6弱、花蓮5強；南投、嘉義縣市、高雄、雲林、台中、宜蘭、台南、彰化、苗栗、新竹縣等地震度4級。

國家級警報指出，23日凌晨1時41分左右花東地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。

緊接著凌晨1時43分再發生規模6.1地震，震央位於花蓮縣豐濱鄉，最大震度花蓮、台東、南投、雲林達4級。

台東縣政府北北東方76.9公里（台東縣近海）凌晨1時46分發生芮氏規模4.7地震，地震深度31.5公里，最大震度台東縣3級。（編輯：陳政一、王靖怡）1110323

▼23日凌晨發生規模6.6地震，民眾PO文表示家中吊燈激烈搖晃

（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
（中央社）
（中央社）
花蓮縣豐濱鄉23日凌晨1時43分發生芮氏規模6.1地震。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
花蓮縣豐濱鄉23日凌晨1時43分發生芮氏規模6.1地震。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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