花東近海地震規模5以上累計7次 連震有感逾50起

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花東近海從23日凌晨至上午8時，逾50個有感地震，超過規模5的有7個。圖為台東長濱鄉有超過10噸重的巨石掉落路面。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年3月23日

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）花東近海從今天凌晨至上午8時，計發生79個地震，逾50個有感地震，顯著有感地震13個，超過規模5的有7個，其中最大震度是東海岸凌晨1時41分，震度6級弱。

今天凌晨至清晨，許多台東民眾被一陣搖晃和國家級警報驚醒，尤其是東海岸的成功鎮和長濱鄉，民眾紛紛跑到街上不敢待在屋內；旅館入住遊客也被嚇醒，不敢回房。另外有多處民宅水塔倒掉水管破裂大漏水，民宅衛浴間馬桶洗臉台熱水器整個掉落亂成一團，超商貨物掉落滿地。

另外玉長公路龜裂封閉，長濱鄉超過10噸重的巨石掉落地面。

根據中央氣象局網站截至上午8時統計，從凌晨1時06分出現第1起地震，接著晃不停，總共有79個有感地震，顯著有感的有13個，7個超過芮氏規模5，集中在東海岸，震度都有4級。

7個超過規模5的是，凌晨1時6分，規模5.4，最大震度4級；凌晨1時41分，規模6.6，最大震度6級弱；1時42分，規模5.7，最大震度4級，1時43分，規模6.1，最大震度4級；2時37分，規模5.3，最大震度4級；3時35分，規模5.8，最大震度4級；4時29分，規模5.8，最大震度4級。（編輯：郭諭儒）1110323

花東近海從23日凌晨至上午8時，逾50個有感地震，超過規模5的有7個。圖為超商內物品掉落一地。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年3月23日