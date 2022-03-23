花東地震玉興橋新建橋面震垮 民眾：全部落都被震醒

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（中央社記者張祈、李先鳳花蓮縣23日電）花蓮、台東近海今天凌晨接連發生地震，經各地消防局查報，台東長濱鄉一人遭玻璃割傷送醫、台11線南竹湖段部分區域停電，花蓮玉里鎮玉興橋新建橋面震垮，目前封閉中。

根據中央氣象局最新資訊，23日凌晨1時41分起接連3起強震，發生芮氏規模6.6地震，地震深度30.6公里，震央位於花蓮縣近海），最大震度台東縣6弱。

鄰近震央的台東長濱鄉，省道台11線南竹湖段停電，台11線田組到齒草埔路段很多落石，其中有大顆的落石，也有部落擋土牆倒塌，附近居民已報警，請求協助。

長濱老街上有阿嬤被震碎的玻璃扎傷，由119救護車送醫急診。

花蓮南區許多鄉鎮也傳出零星災情，水塔倒、機車傾倒等，有民眾在臉書貼文說，「全部落都震醒了」、「今晚不用睡了，一直晃，大家小心」。玉里鎮省道拓寬工程、玉興橋新建橋面震垮，玉興橋目前封閉須民眾改道。（編輯：陳政一）1110323

花蓮縣近海23日凌晨發生規模6.6地震，花蓮玉里鎮玉興橋新建橋面震垮，因新橋尚未通行，不影響通行。（玉里警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月23日