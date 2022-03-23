花蓮近海地震規模4.7 最大震度台東縣3級
2022/3/23 03:38（3/23 03:50 更新）
花蓮縣近海23日凌晨3時14分發生芮氏規模4.7地震。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（中央社台北23日電）根據中央氣象局最新資訊，23日凌晨3時14分發生芮氏規模4.7地震，地震深度26.8公里，震央位於花蓮縣政府南方59.3公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東縣3級。
稍早，23日凌晨2時37分發生芮氏規模5.3地震，地震深度35.8公里，震央位於台東縣政府北北東方83.0公里（位於台東縣近海），最大震度台東縣4級。
凌晨2時11分發生芮氏規模4.9地震，地震深度23.7公里，震央位於台東縣政府北北東方77.3公里（位於台東縣長濱鄉），最大震度台東縣、花蓮縣3級。
凌晨1時46分發生芮氏規模4.7地震，地震深度31.5公里，震央位於台東縣政府北北東方76.9公里（位於台東縣近海），最大震度台東縣3級。
凌晨1時44分發生芮氏規模4.9地震，地震深度23.6公里，震央位於台東縣政府北北東方77.8公里（位於台東縣長濱鄉），最大震度台東縣4級。
凌晨1時43分發生芮氏規模6.1地震，地震深度19.3公里，震央位於花蓮縣政府南南西方61.2公里（位於花蓮縣豐濱鄉），最大震度花蓮縣、台東縣、南投縣、雲林縣4級。
凌晨1時42分發生芮氏規模5.7地震，地震深度28.0公里，震央位於台東縣政府北北東方82.2公里（位於台東縣長濱鄉），最大震度台東縣、花蓮縣4級。
凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，地震深度30.6公里，震央位於花蓮縣政府南方62.6公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東縣6弱。
凌晨1時6分發生芮氏規模5.4地震，地震深度21.7公里，震央位於台東縣政府南南東方81.9公里（位於台灣東南部海域），最大震度台東縣4級。（編輯：陳政一）1110323
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