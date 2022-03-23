花蓮規模6.6地震 三大科學園區營運不受影響

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（中央社記者蘇思云台北23日電）花蓮近海今天凌晨發生規模6.6地震，最大震度台東6弱，隨後又有有感地震，全台縣市都有感。三大科學園區管理局今天表示，園區營運不受影響，南科有廠商部分機台當機。

根據中央氣象局資訊，今天上午7時40分發生芮氏規模3.7地震，地震深度27.7公里，震央位於台東縣政府北北東方74.9公里（位於台東縣近海），最大震度台東縣3級，鄰近範圍自深夜起接連地震已超過20起。

其中，全台明顯有感的是發生在凌晨1時41分規模6.6地震，地震深度30.6公里，震央位於花蓮縣政府南方62.6公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東6弱、花蓮5強級。

新竹科學園區管理局表示，今天凌晨發生的地震，新竹、苗栗地區最大震度為4級，園區立即緊急啟動通報專線，了解園區廠商營運情形，營運不受影響，目前沒有災情傳出。

中部科學園區管理局表示，凌晨就立即啟動調查，廠商原則上沒有受到影響，園區營運不受影響。

南部科學園區管理局表示，南科地震儀測值台南園區4級、高雄園區3級，凌晨初步了解群創部分機台當機，但無人員疏散，台積電、聯電、彩晶等都無人員疏散，會持續監控與通報，整體而言，台南與高雄園區營運正常。（編輯：張均懋）1110323