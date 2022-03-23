花蓮近海地震震度達6弱 分級新制上路後最大

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花蓮23日凌晨起連續地震最大規模6.6、震度達6弱級，是2020年震度分級新制上路後首度出現的最大震度。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北23日電）花蓮近海今天凌晨發生規模6.6地震。地震測報中心統計，截至上午8時10分，累計已逾50起餘震，可能會不斷增加；最大震度達6弱級，也是2020年震度分級新制上路後，首度出現的最大震度。

根據中央氣象局資訊，今天凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，地震深度30.6公里，震央位於花蓮縣政府南方62.6公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東6弱、花蓮5強級。

根據地震測報中心網站，今天截至上午8時10分，包含小區域地震、顯著有感地震，自規模6.6地震發生後已陸續超過50起地震。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，今天餘震可能也會不斷增加。

陳國昌指出，這起地震是1999年921大地震以來，不包含921餘震，全台排名前5的地震；而6弱的震度也是2020年震度分級新制上路後，首度出現的最大震度。

陳國昌進一步說明，菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊碰撞發生，碰撞點本身兩個板塊剛性較大、累積能量較多，才容易破裂；可能是因為碰撞擠壓、有逐漸變形，能量累積長久才會爆發比較大地震。

陳國昌提到，今天規模6.6的地震，震央位置在過去48年、近半世紀以來只有發生過15次規模5以上地震，6以上更是首見。

至於此次地震是否會影響到2018年0206地震的米崙斷層，陳國昌提到，今天規模6.6地震序列較偏花蓮南部、靠近台東，相距花蓮北部仍有近百公里，觸發北側破碎帶沒那麼容易，因此較不用擔心。（編輯：陳仁華）1110323