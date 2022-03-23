地震災情 台積電聯電部分機台受影響 台東一傷【不斷更新】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站23日電）3月23日凌晨1時41分花蓮近海發生芮氏規模6.6地震，隨後花東自深夜起接連地震已超過40起。台東長濱鄉約10噸重巨石掉落路面，還有名88歲老翁遭掉落玻璃割傷送醫，台積電與聯電部分機台受到影響。

花蓮

玉里鎮玉興橋新建橋面震垮，目前封閉中。花蓮南區許多鄉鎮傳出零星災情，水塔倒、機車傾倒等。

台東

台11線長濱鄉、東河鄉多處路段邊坡坍方或出現落石，影響半線路面。長濱鄉1.8公尺高約10噸重巨石掉落路面。

台30線玉長公路東段32.5公里處出現路面龜裂，公路局勘查後預警性封閉全線道路，因此台30線（26K+300至32K+500）禁止通行，預計下午5時搶通。台11線南竹湖段停電，台11線田組到齒草埔路段有大小落石，也有部落擋土牆倒塌。

屏東

西屏變電所第62號饋線（西農線）跳脫，造成屏東市華山街、華一街、華二街、莊敬街一段共1203戶停電；經搶修後全數在凌晨5時復電。

科學園區

台積電表示，大部分廠區都沒有達疏散標準，只有零星疏散，也都已回線，部分機台受影響，後續廠區環境巡檢無異常。

聯電指出，廠區都未達到疏散標準，部分機台因自我保護當機，重新開啟後對整體業績表現並無影響。

（編輯：高華謙）1110323

23日凌晨花蓮近海發生規模6.6地震，大小餘震不斷，台東長濱鄉永福路段邊坡掉落大石頭。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日

連接東海岸與縱谷的台30線玉長公路路面龜裂，目前全線禁止通行。（成功警分局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日

台東長濱鄉等多處路段邊坡坍方或出現落石。（成功警分局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日