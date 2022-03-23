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花蓮台東地震
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花蓮台東地震6/37

花東頻地震 出現玉興橋墩受損等10餘件災情1人傷

2022/3/23 12:05（3/23 13:14 更新）
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花東近海從23日凌晨至上午8時共發生79次地震。消防署表示，凌晨1時42分就成立緊急應變小組進行災情查報，包括有台9線玉里鎮玉興橋橋墩受損等10餘案；呼籲民眾注意餘震發生，並做好防震準備。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月23日
花東近海從23日凌晨至上午8時共發生79次地震。消防署表示，凌晨1時42分就成立緊急應變小組進行災情查報，包括有台9線玉里鎮玉興橋橋墩受損等10餘案；呼籲民眾注意餘震發生，並做好防震準備。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月23日
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（中央社記者黃麗芸台北23日電）花東近海從今天凌晨至上午8時共發生79次地震。消防署今天表示，凌晨1時42分就成立緊急應變小組進行災情查報，包括有台9線玉里鎮玉興橋橋墩受損等10餘案，台東縣有1人受傷。

消防署今天發布新聞稿表示，依據中央氣象局地震報告顯示凌晨1時41分東部海域發生芮氏規模6.6地震，震央位於花蓮縣近海，深度30.6公里。

許多民眾都是在睡夢中被驚醒。消防署指出，地震發生後便立即於凌晨1時42分成立緊急應變小組，進行災情查報，截至上午7時30分止，獲報災情包括台東縣長濱鄉1人遭玻璃割傷送醫；台11、23線道路落石已清除至可通行狀態；台30線受落石影響仍封閉中。

另外，花蓮縣有2起瓦斯鋼瓶傾倒漏氣案件；台9線玉里鎮玉興橋橋墩受損，路段已封閉；年昌碾米廠所屬穀倉受損；太平溪橋南下有路燈倒塌，均無人員傷亡。

此外，台南市有2件電梯（共4人）受困案，均平安救出。

消防署呼籲，民眾若遇地震要保持警覺，注意餘震發生，並做好防震準備；由於近日下雨，上山民眾要特別注意土石滑落情形，以確保自身安全。（編輯：戴光育）1110323

台9線玉里鎮拓寬工程的玉興橋預力梁傾倒斷裂，圖為空拍情形。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日
台9線玉里鎮拓寬工程的玉興橋預力梁傾倒斷裂，圖為空拍情形。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日
台9線拓寬工程玉興橋新建橋面震垮。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日
台9線拓寬工程玉興橋新建橋面震垮。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日
花蓮玉里鎮玉興橋新建橋面震垮，舊橋面正常通行，警方呼籲用路人行經時放慢車速。（玉里警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月23日
花蓮玉里鎮玉興橋新建橋面震垮，舊橋面正常通行，警方呼籲用路人行經時放慢車速。（玉里警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月23日
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