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花蓮台東地震
新聞專題
花蓮台東地震5/29

花東一夜連震逾70次 玉長公路龜裂長濱落巨石【圖輯】

2022/3/23 09:42（3/23 10:17 更新）
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花蓮近海23日凌晨發生規模6.6地震，大小餘震數十起，造成省道台30線玉長公路路基錯動，路面龜裂。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日
花蓮近海23日凌晨發生規模6.6地震，大小餘震數十起，造成省道台30線玉長公路路基錯動，路面龜裂。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日
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（中央社網站23日電）花東近海從今天凌晨至上午8時，共發生79次地震，顯著有感地震13個，超過規模5的有7個，其中最大震度是東海岸凌晨1時41分，震度6級弱。許多民眾被一陣搖晃和國家級警報驚醒，超商貨物掉落滿地、玉長公路龜裂封閉、長濱鄉超過10噸重的巨石掉落地面，中央社整理各地災情狀況。

玉里鎮赤科山道路出現落石，經警民合作，暫時清出一條車道供通行。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日
玉里鎮赤科山道路出現落石，經警民合作，暫時清出一條車道供通行。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日
花蓮玉里鎮玉興橋新建橋面震垮。（玉里警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月23日
花蓮玉里鎮玉興橋新建橋面震垮。（玉里警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月23日
花蓮玉里鎮玉興橋新建橋面震垮。（玉里警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月23日
花蓮玉里鎮玉興橋新建橋面震垮。（玉里警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月23日
超商內物品掉落一地。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年3月23日
超商內物品掉落一地。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年3月23日
超市內商品散落滿地。中央社記者盧太城台東攝 111年3月23日
超市內商品散落滿地。中央社記者盧太城台東攝 111年3月23日
省道台30線路面發生龜裂情形。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日
省道台30線路面發生龜裂情形。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日
台30線玉長公路東段32.5公里處出現路面龜裂情形。（楊森榮提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年3月23日
台30線玉長公路東段32.5公里處出現路面龜裂情形。（楊森榮提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年3月23日
玉里鎮一家碾米廠房被震歪。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日
玉里鎮一家碾米廠房被震歪。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日
玉里鎮一家碾米廠房被震歪，所幸無人受傷。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日
玉里鎮一家碾米廠房被震歪，所幸無人受傷。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日
台30線玉長公路東段32.5公里處出現路面龜裂情形。（台東縣警察局成功分局提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年3月23日
台30線玉長公路東段32.5公里處出現路面龜裂情形。（台東縣警察局成功分局提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年3月23日
台東長濱鄉等多處路段邊坡坍方或出現落石。（成功警分局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日
台東長濱鄉等多處路段邊坡坍方或出現落石。（成功警分局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日
台東長濱鄉有超過10噸重的巨石掉落路面。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年3月23日
台東長濱鄉有超過10噸重的巨石掉落路面。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年3月23日
台東長濱鄉永福路段邊坡掉落大石頭。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日
台東長濱鄉永福路段邊坡掉落大石頭。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日
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