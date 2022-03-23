花東一夜連震逾70次 玉長公路龜裂長濱落巨石【圖輯】

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（中央社網站23日電）花東近海從今天凌晨至上午8時，共發生79次地震，顯著有感地震13個，超過規模5的有7個，其中最大震度是東海岸凌晨1時41分，震度6級弱。許多民眾被一陣搖晃和國家級警報驚醒，超商貨物掉落滿地、玉長公路龜裂封閉、長濱鄉超過10噸重的巨石掉落地面，中央社整理各地災情狀況。

玉里鎮赤科山道路出現落石，經警民合作，暫時清出一條車道供通行。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日

花蓮玉里鎮玉興橋新建橋面震垮。（玉里警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月23日

花蓮玉里鎮玉興橋新建橋面震垮。（玉里警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月23日

超商內物品掉落一地。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年3月23日

超市內商品散落滿地。中央社記者盧太城台東攝 111年3月23日

省道台30線路面發生龜裂情形。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日

台30線玉長公路東段32.5公里處出現路面龜裂情形。（楊森榮提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年3月23日

玉里鎮一家碾米廠房被震歪。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日

玉里鎮一家碾米廠房被震歪，所幸無人受傷。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日

台30線玉長公路東段32.5公里處出現路面龜裂情形。（台東縣警察局成功分局提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年3月23日

台東長濱鄉等多處路段邊坡坍方或出現落石。（成功警分局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日

台東長濱鄉有超過10噸重的巨石掉落路面。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年3月23日