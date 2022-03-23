花蓮豐濱地震 大落石擋路恐影響雷達站官兵補給

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花蓮23日凌晨發生芮氏規模6.6地震，震央附近的豐濱鄉，除省道台11線有零星落石，磯崎村高山部落往雷達站方向也有落石阻礙通行，鄉公所將盡快找來廠商移除，以免影響官兵的補給。（豐濱鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮縣今天凌晨發生芮氏規模6.6地震，震央附近的豐濱鄉，除省道台11線有零星落石，磯崎村高山部落往雷達站方向有大落石阻礙通行，將盡快找廠商移除，以免影響官兵的補給。

今天凌晨1時41分許花東地區發生顯著有感地震，震央位於花蓮縣政府南方62.6公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東6弱、花蓮5強級；隨後陸續有規模4.7到5.8不等的數十起地震。

豐濱鄉長江莉婷接受媒體聯訪表示，省道台11線65公里處有發現落石，已請開口契約廠商會同公路局清除完畢；另高山部落加路蘭雷達站的道路有大塊落石阻礙交通，將盡快派員清除；鄉內其餘是否還有災情，持續會勘中。（編輯：戴光育）1110323