餘震不斷 花蓮縣府啟動受災通報專線

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花東近海23日凌晨1時許起發生逾50起有感地震，靠近震央的玉里鎮赤科山道路出現落石，警民合作暫時清出車道通行。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年3月23日

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花東近海今天凌晨1時許起發生逾50起有感地震，最大震度台東6弱、花蓮5強，花東地區傳出多處災情，花蓮縣政府緊急啟動單一窗口，提供受災戶及災情通報。

今天凌晨1時41分花東地區發生顯著有感地震，震央位於花蓮縣政府南方62.6公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東6弱、花蓮5強；之後陸續有規模4.7到5.8逾50起有感地震。

花蓮玉里鎮除拓寬工程的台9線玉興橋預力梁傾倒斷裂、省道台30線路面龜裂，目前道路封閉禁止通行；玉里鎮有民宅圍牆倒塌，花蓮多處山區公路有落石，相關單位前往搶修中。

許多花東居民整夜被地震搖晃及國家警報驚醒，直呼「根本睡不著」、「讓人想起0206恐怖回憶」，紛紛在臉書貼文報平安。

花蓮縣政府發布訊息指出，因應0323地震，縣府啟動單一窗口為受災戶民眾服務，民宅地震受損，可向各鄉鎮市公所提出照片資料，或撥打花蓮縣政府建設處專線03-8230510。

縣府指出，若民宅傾斜倒塌有危險疑慮，可向各鄉鎮市公所通報，或撥打花蓮縣政府社會處救助科專線03-8225178，將提供臨時居所。

花蓮縣消防局長林文瑞指出，近日頻繁地震及降雨，呼籲民眾非必要避免進入山區，行車過程務必謹慎注意路況，另外因餘震不斷，提醒民眾預先做好居家防震準備工作，固定好易傾倒家具。（編輯：郭諭儒）1110323