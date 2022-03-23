地震國家級警報有15秒預警時間 民眾讚即時

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北23日電）花蓮近海今天凌晨發生規模6.6地震，國家級警報即時，獲民眾稱讚。地震測報中心主任陳國昌說，此次地震有15秒預警時間，是氣象局從過去的參數、錯誤中學習。

根據中央氣象局資訊，今天凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，地震深度30.6公里，震央位於花蓮縣政府南方62.6公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東6弱、花蓮5強級。

有網友在氣象局長鄭明典臉書留言「約10秒前有收到警報，手機大響」；也有網友留言稱讚「這次中央氣象局地震預警系統表現得非常好」。

氣象局地震測報中心主任陳國昌今天接受媒體聯訪時指出，這次警報發出是地震發生後12秒，有15秒預警時間，「不敢說非常滿意，但至少差強人意」。

陳國昌提到，日前南投地震也發了警報，因為是發生在島內，預警時間沒那麼長；氣象局在這方面努力，根據前1、2年的預警中的一些參數、從錯誤中學習。

至於民眾收到警報的時間不一，陳國昌解釋，主是要看民眾所在位置，若離震央較遠的台北、新竹、桃園，警報都會先響。

陳國昌提醒，今天凌晨1時41分發生規模6.6地震，若加上規模3.6（含）以下的地震，餘震恐怕會破150個；未來中小型餘震將持續1、2個月，甚至1年之後不排除會有中型餘震發生。（編輯：郭諭儒）1110323