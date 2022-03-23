即時影像拍下花蓮強震瞬間 鏡頭震到晃歪[影]

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）今天凌晨1時41分花東地區發生顯著有感地震，震央位於花蓮縣政府南方62.6公里（位於花蓮縣近海），靜浦長虹橋即時影像記錄下強震瞬間，鏡頭一度晃歪，畫面驚悚。

東部海岸國家風景區於長虹橋4K即時影像，打造遠距、即時及智慧型服務，正好拍到震央所在地實況，凌晨1時41分強震搖晃，鏡頭畫面劇烈晃動，鏡頭一度晃歪，拍攝角度從橋面震歪成向下拍攝地面。

東管處剪接出多次強震的片段，而被晃歪的鏡頭在半小時內透過遠端控制，恢復原狀拍攝。

另外，花東縱谷國家風景區在縣內景點設有4K即時影像，其中位於壽豐鄉鯉魚潭即時影像也拍下凌晨1時41分強震，透過畫面，強震維持約20秒，相隔不到5秒又有餘震。

今天凌晨1時起花東地區發生顯著有感地震，震央位於花蓮縣政府南方62.6公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東6弱、花蓮5強；之後陸續有規模4.7到5.8逾50起有感地震。（編輯：郭諭儒）1110323