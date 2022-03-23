花蓮地震 玉長公路龜裂禁行玉興橋斷梁改道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

23日凌晨花蓮近海發生規模6.6地震，大小餘震不斷，連接東海岸與縱谷的台30線玉長公路路面龜裂，目前全線禁止通行。（成功警分局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）今天凌晨花蓮近海發生規模6.6地震，大小餘震不斷，台東長濱鄉、東河鄉多處路段邊坡坍方或出現落石，玉長公路路面龜裂，全線禁止通行。

花蓮玉里鎮玉興橋拓寬工程橋面震垮，舊橋因夜間橋梁安全檢查不易，施工單位先採改道措施，待詳細檢查無虞後，再開放通行。

凌晨1時41分左右花東地區發生顯著有感地震，震央位於花蓮縣政府南方62.6公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東6弱、花蓮5強；之後陸續有規模4.7到5.8多起地震。

台東縣警察局成功分局發布訊息表示，花東強震後，造成省道台11線長濱鄉、東河鄉多處路段邊坡坍方或出現落石，影響路面通行。

連接東海岸與縱谷的台30線玉長公路東段32.5公里處出現路面龜裂，公路局勘查後預警性封閉全線道路禁止通行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，蘇花改工程處也針對玉里玉興橋說明，目前進行台9線大禹、玉里路段拓寬工程，其中玉興橋兩側拓寬部分剛完成吊梁作業，本週開始施作間隔梁工作中，受地震影響，新完成的I型梁發生側翻及斷裂情形，確認共有32支預力梁傾倒斷裂28根。

因為I型梁側翻斷裂，影響既有台9線玉興橋通行，已經啟動臨時交維改道措施。舊有的玉興橋則因夜間安全檢查不易，目前封閉採改道措施。（編輯：陳政一）1110323

23日凌晨花蓮近海發生規模6.6地震，大小餘震不斷，台東長濱鄉等多處路段邊坡坍方或出現落石。（成功警分局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月23日