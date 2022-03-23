臺東近海芮氏規模4.1地震 最大震度臺東縣3級
（中央社台北23日電）根據中央氣象局最新資訊，23日凌晨5時12分發生芮氏規模4.1地震，地震深度30.7公里，震央位於臺東縣政府北北東方74.7公里(位於臺東縣近海)，最大震度臺東縣3級。
稍早，凌晨4時49分發生芮氏規模4.0地震，地震深度16.6公里，震央位於花蓮縣政府南南西方68.3公里(位於花蓮縣玉里鎮)，最大震度臺東縣3級。
凌晨4時29分發生芮氏規模5.8地震，地震深度21.0公里，震央位於臺東縣政府北北東方79.4公里(位於臺東縣長濱鄉)，最大震度臺東縣、花蓮縣、南投縣4級。
凌晨3時35分發生芮氏規模5.8地震，地震深度26.0公里，震央位於花蓮縣政府南方57.6公里(位於花蓮縣近海)，最大震度臺東縣、花蓮縣4級。
凌晨3時14分發生芮氏規模4.7地震，地震深度26.8公里，震央位於花蓮縣政府南方59.3公里(位於花蓮縣近海)，最大震度臺東縣3級。
凌晨2時37分發生芮氏規模5.3地震，地震深度35.8公里，震央位於臺東縣政府北北東方83.0公里(位於臺東縣近海)，最大震度臺東縣4級。
凌晨2時11分發生芮氏規模4.9地震，地震深度23.7公里，震央位於臺東縣政府北北東方77.3公里(位於臺東縣長濱鄉)，最大震度臺東縣、花蓮縣3級。
凌晨2時10分發生芮氏規模4.5地震，地震深度15.3公里，震央位於花蓮縣政府南南西方58.0公里(位於花蓮縣瑞穗鄉)，最大震度花蓮縣、臺東縣3級。
凌晨2時3分發生芮氏規模4.5地震，地震深度24.1公里，震央位於臺東縣政府北北東方75.7公里(位於臺東縣長濱鄉)，最大震度臺東縣3級。
凌晨2時3分發生芮氏規模3.9地震，地震深度28.7公里，震央位於臺東縣政府北北東方71.9公里(位於臺東縣長濱鄉)，最大震度臺東縣3級。
凌晨1時59分發生芮氏規模4.3地震，地震深度27.5公里，震央位於臺東縣政府北北東方72.0公里(位於臺東縣長濱鄉)，最大震度臺東縣3級。
凌晨1時55分發生芮氏規模4.4地震，地震深度22.8公里，震央位於臺東縣政府北北東方72.3公里(位於臺東縣長濱鄉)，最大震度臺東縣3級。
凌晨1時46分發生芮氏規模4.7地震，地震深度31.5公里，震央位於臺東縣政府北北東方76.9公里(位於臺東縣近海)，最大震度臺東縣3級。
凌晨1時44分發生芮氏規模4.9地震，地震深度23.6公里，震央位於臺東縣政府北北東方77.8公里(位於臺東縣長濱鄉)，最大震度臺東縣4級。
凌晨1時43分發生芮氏規模6.1地震，地震深度19.3公里，震央位於花蓮縣政府南南西方61.2公里（位於花蓮縣豐濱鄉），最大震度花蓮縣、臺東縣、南投縣、雲林縣4級。
凌晨1時42分發生芮氏規模5.7地震，地震深度28.0公里，震央位於臺東縣政府北北東方82.2公里(位於臺東縣長濱鄉)，最大震度臺東縣、花蓮縣4級。
凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，地震深度30.6公里，震央位於花蓮縣政府南方62.6公里（位於花蓮縣近海），最大震度臺東縣6弱。
凌晨1時6分發生芮氏規模5.4地震，地震深度21.7公里，震央位於臺東縣政府南南東方81.9公里（位於臺灣東南部海域），最大震度臺東縣4級。（編輯：陳政一）1110323
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