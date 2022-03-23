花東近海地震 花蓮7校零星災情暫不影響教學

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花蓮縣政府教育處盤點地震災情，共7所學校回報地面龜裂、牆面受損等狀況，暫無接獲教學及行政等主要建物受損通報，不影響教學及行政安全。圖為富北國中校內地面龜裂。（富北國中提供）中央社記者張祈傳真 111年3月23日

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮一夜連震，各地零星災情傳出，花蓮縣府教育處盤點，截至今天中午止，共7所國中小回報地面龜裂、牆面滲水等災情，暫無接獲教學及行政等主要建物受損通報，不影響教學。

教育處代理處長翁書敏今天接受媒體聯訪指出，因餘震不斷，教育處一早通知學校回報狀況，目前通報都是零星災情，多半可由校方自行處理。

教育處統計，截至中午通報災情的7所學校包括富里鄉的富北國中、萬寧國小，玉里鎮的玉里國中、春日國小、三民國小、中城國小及花蓮市的美崙國中，將安排各校現勘，協助後續修復。

教育處指出，富北國中鄰近池上斷層，強震造成教職員宿舍前方路面龜裂、地下水管外露、宿舍內物品掉落一地，所幸地震發生時，教職員外出不在，校方初步評估沒有立即危險。

教育處指出，其餘校舍災損為部分建物、地面龜裂，疑似水管破裂造成牆壁滲水、天花板掉落等狀況，目前尚未接獲學校回報行政或教學大樓等主要建物結構受損，不影響教學及行政安全。

花蓮縣長徐榛蔚預計下午前往南區視察災情，包括受損學校狀況。（編輯：卞金峰）1110323