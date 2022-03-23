花東近海強烈搖晃會誘發嘉義地震？專家說不會

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花東近海23日凌晨發生規模6.6地震，有民眾擔心恐誘發嘉義地震，專家說餘震沒有往嘉義擴散跡象。圖為靠近震央的玉里鎮一處民宅前圍牆崩塌。（玉里鎮公所提供）中央社記者張祈傳真 111年3月23日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）今天凌晨1時41分花東近海發生規模6.6地震，讓嘉義民眾想起921大地震後誘發1022嘉義地震；地震專家石瑞銓表示，震央離嘉義有段距離，且餘震沒有往嘉義擴散跡象，不會產生類似效應。

1999年台灣發生921大地震，隔1個月嘉義發生1022地震，今天凌晨花東地震，引起嘉義地區4級震度，搖晃時間數分鐘，許多民眾擔心嘉義久未強震，恐誘發嘉義地震。

中正大學地球與環境科學系副教授石瑞銓接受中央社記者電訪表示，921大地震後餘震不斷，而餘震的震央一直往嘉義靠近，最後才誘發1022嘉義地震，此次花東地震，餘震沒有擴散跡象，不會誘發嘉義地震。

石瑞銓說，嘉義地區的民眾都認為嘉義30年會發生一次強烈地震，這是不正確的看法，因為這是以漢人到此地開墾後所累積的經驗；像今天凌晨地震，嘉義也搖很大，若是發生在明朝末年，漢人開發區塊集中在雲嘉南一帶，史書就會記載嘉義發生地震，但震央其實卻在花東。

石瑞銓強調，整個台灣位於環太平洋地震帶，中央山脈就是板塊擠壓而隆起，不只嘉義會發生強烈地震，整個台灣都會發生，而且機率是相等的。

石瑞銓說，今天凌晨的地震是菲律賓海板塊由東南往西北擠壓歐亞大陸板塊而成，規模是6.6，921大地震是7.3，2者強弱相差10幾倍，不過此次震央若在陸地上，還是會造成不小破壞。（編輯：陳仁華）1110323