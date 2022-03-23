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地牛深夜翻身 台南安平1大樓磁磚剝落無安全疑慮

2022/3/23 16:31（3/23 16:51 更新）
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台南市政府工務局23日指出，地牛深夜連續翻身，台南市安平區1棟大樓外牆磁磚剝落，市府獲報後隨即拉起封鎖線及會勘，確認建築結構無安全疑慮。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月23日
台南市政府工務局23日指出，地牛深夜連續翻身，台南市安平區1棟大樓外牆磁磚剝落，市府獲報後隨即拉起封鎖線及會勘，確認建築結構無安全疑慮。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月23日
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（中央社記者張榮祥台南23日電）地牛今天凌晨多次翻身，台南市安平區1棟大樓外牆磁磚剝落，市府緊急會勘後，確認建築結構無安全疑慮。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，地牛深夜連續翻身，台南市安平區1棟大樓外牆磁磚剝落，市府獲報後隨即拉起封鎖線及會勘，確認建築結構無安全疑慮；市府已要求大樓管理人員應隨時注意外牆磁磚狀況，且應做好防護措施及儘速修繕，以維護大樓安全。

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工務局表示，一般建築物所有權人或大樓管理委員會，平時應落實自主檢查建築物外牆磁磚，如查有凸起或剝落情形，應在大樓外牆設置或張貼警示設施，適當圈圍防護，且提醒用路人注意安全。

另外，建物所有權人或公寓大廈管理組織，也可定期委託專業廠商檢視外牆磁磚使用現況，若疑似有脫落情形恐有立即危險之虞，可向工務局通報及儘速修復改善；若因未維護建築物合法使用與構造及設備安全，依建築法可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。（編輯：黃世雅）1110323

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