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花蓮台東地震
新聞專題
花蓮台東地震6/43

花蓮台東接連地震 全台校園災損初估4154萬元

2022/3/23 17:07
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（中央社記者陳至中台北23日電）花東近海今天凌晨起陸續發生多起有感地震，教育部校安中心初步統計，全台學校災損達新台幣4154萬元，以高雄市、苗栗縣學校的損失金額較高。

今天凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，最大震度台東6弱、花蓮5強，後續又接連發生數十起有感地震。教育部截至今天下午3時統計，共有103校次回報災損，金額共4154萬5470元。

以縣市區分，損失金額最高的是高雄市（1803萬元），其中高雄市忠孝國小就損失1557萬元，校內多間教室天花板掉落、牆面水泥掉落、安全護欄倒塌、水塔變形漏水、廁所小便斗破損。

苗栗縣損失金額達1309萬元，其中頭屋國小北側擋土牆出現多處裂縫，傾斜程度已超過規範值12倍之多，損失估達1300萬元。

嘉義縣損失467萬元，其中內埔國小集水槽漏水、走廊與廁所磁磚剝落、廁所內部水管漏水，損失估達200萬元。

教育部呼籲各校在留意餘震之餘，也要派員詳查各項設施，有災損就盡速通報校安中心；如有危險疑慮，須提醒師生不要接近。（編輯：陳政偉）1110323

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