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台積電早盤股價收復月線 市值攀升至15.29兆元

2022/3/23 09:46（3/23 10:03 更新）
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（中央社記者張建中新竹23日電）美股強勁反彈，晶圓代工廠台積電今天股價同步走高，早盤最高達新台幣590元，收復月線關卡585元，市值攀升至15.29兆元。

美股在科技股領漲下，全面收高，道瓊工業指數上漲254.47點，漲幅0.74%；那斯達克指數上揚270.36點，漲幅1.95%；費城半導體指數揚升22.62點，漲幅約0.66%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在107.04美元，上揚0.12美元，漲幅約0.11%。台積電今天股價同步走高，早盤最高達590元，收復月線，上漲7元，市值增加1815億元，攀高至15.29兆元，貢獻大盤指數約58點。

台積電挾製程技術領先優勢，先進製程接單有不錯斬獲，不僅是蘋果（Apple）iPhone處理器獨家供應商，也獲聯發科4奈米、5奈米旗艦5G手機晶片訂單，並獲輝達（NVIDIA）新一代資料中心4奈米繪圖處理器NVIDIA H100訂單。

隨著高效能運算及車用電子平台同步成長，市占率提升和漲價效益發酵，台積電今年營運可望持續高度成長，美元營收將成長25%至29%，續創歷史新高。（編輯：趙蔚蘭）1110323

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