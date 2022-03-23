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歐美股收高 台股拚反彈

2022/3/23 08:17
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（中央社記者江明晏台北23日電）國際油價回穩，美股今天在科技股領漲下反彈勁揚，歐股今天收高，台股22日指數終場收在17559.71點，小跌0.65點，投顧認為，台股力拚反彈，但短線觀望氣氛仍濃。

美股今天在科技股領漲下反彈收高，科技股那斯達克指數大漲將近2%，收14108.82點。道瓊工業指數上漲254.47點或0.74%，以34807.46點作收。

在投資人追蹤烏克蘭戰爭的發展，消化美國聯邦準備理事會主席暗示美國可能加速升息腳步的訊息，國際油價回穩，歐股今天收高。

台股22日加權指數終場收在17559.71點，小跌0.65點，成交值縮至新台幣2354.55億元，加計盤後交易約2394.64億元。

三大法人合計買超15.89億元，其中自營商買超2.07億元、投信買超17.36億元、外資及陸資賣超3.54億元。

投顧認為，台股現階段恐以盤待變，只能等俄烏戰事停止，原物料上漲壓力下降，通膨壓力降低，短期內投資人仍以觀望為宜。（編輯：張均懋）1110323

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