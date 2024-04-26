民間地震APP與國家級警報差在哪？為何搖很大沒通知？QA一次看

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（中央社網站）4月3日花蓮發生規模7.2地震，由於部分縣市並未達到國家級警報發布條件，引起諸多討論，許多民眾開始搜尋下載地震速報APP，希望在強震發生時能及早預警。各類地震速報APP與國家級警報有何差別？有比氣象署資料快速且準確嗎？中央社整理Q&A帶你了解。

民間APP可以預測地震嗎？

要認識各類地震APP與警報前，必須先了解以現今科技發展，仍無法有效預測地震發生。地震是地球板塊運動引起的自然現象，板塊受到各種張力、壓力、重力和地函對流的作用，每年幾公分的相對速度緩慢移動，當地層受擠壓超過可以承受的極限時，會瞬間破裂位移而引發地震。由於產生地震的物理機制十分複雜，有太多無法掌握的參數，因此預測地震的時間、地點和規模都非常困難。

無論是民間或氣象署的APP、國家級警報，其推播通知的地震速報，都是在地震已經發生後迅速推估的規模及各地震度，而非地震「預測」。氣象法第17條規範，「全國氣象、地震或海象等現象之預報或警報，由中央氣象署統一發布。」因此各式地震APP所採用的地震速報資料，原則上都是串接自氣象署。

民間APP即時地震速報資料哪裡來的？

「台灣地震速報」APP免責聲明畫面。（中央社）

包含「地牛Wake Up」、「KNY台灣天氣地震速報」、「DPIP-災害天氣與地震速報」等國人自行研發的地震APP，所串接的都是氣象署強震即時警報（地震速報）資料。

強震即時警報是指地震發生後，利用震央附近地震站觀測到的早期震波資料，快速解算出地震規模、位置與深度，以此預估各地區的震度與震波到達時間等資訊，可以搶在具威脅性的地震波（S波）到達前，對各地區做預警通報，有機會爭取數秒至數十秒的預警時間來應變。

近期爆紅由高中生開發的「台灣地震速報」APP則是從「地牛Wake Up」間接取得氣象署資料，不過尚未取得正式授權，氣象署已表達願意合作。

都是氣象署資料，民間APP和國家級警報差在哪？

「台灣地震速報」APP設定畫面。（中央社）

災防告警訊息是電信業者以廣播方式將訊息同時傳送給特定區域內用戶的手機，讓民眾能儘早掌握災害資訊，其中的「國家級警報」適用於大範圍、可能立即受到危害的災害，因此系統預設開啟且不可關閉。

由於國家級警報牽涉層面廣，若濫發訊息可能影響民眾生活，因此發送上設有較嚴格的條件。氣象署偵測到台灣或周圍海域發生規模5以上的地震，且預估至少一縣市政府所在地震度達5級以上，就會針對「震度4級以上地區」擁有4G手機的民眾發送地震國家級警報。

民間的APP同樣運用氣象署資料，但提供使用者可以自行設定推播速報通知的震度，設定的震度越低代表條件越寬鬆，收到的速報通知就會比較多。由於每個人對地震的感受與情緒反應不同，可以自行設定的優點受到許多民眾肯定，也因而有「民間APP」比國家級警報好用的說法，但這不代表「民間APP比官方警報還準、還正確快速」，因為資料源其實是相同的。

4月3日地震為何沒有國家級警報？

其實這個命題是錯誤的。4月3日花蓮規模7.2地震有發布國家級警報，只是你所在縣市不一定在發送範圍。氣象署當天就有說明，上午7時58分18秒及24秒發布2起國家級警報，其中實際震度達4級以上，但預估震度未達4級而沒有發布的區域為桃園市、新北市、台北市、基隆市、高雄桃源、屏東九如6地。

其實「預估震度」與「實際震度」或「實際感受」有所落差，也就反映出地震觀測與警示仍有科技上的限制。氣象署表示，由於地震速報當下預估的規模分別為6.2及6.8，低於後續正式測報的7.2，造成部分地區預估震度偏低；東部海域地震站相對較少，因此預判會有落差，地震中心持續檢討改進。

為何電視台有發布地震警報，我的手機卻沒通知？

這也是因為發布的條件不同。電視台推播地震警報的發送條件為地震規模達5.0以上，且任一縣市的預估震度達3級以上，氣象署就會透過12家電視台發送警報。

不想用民間地震APP，有其他官方APP可以使用嗎？

若您較信任官方的地震資訊，又希望有民間APP可以自行設定推播震度的功能，可以選擇「中央氣象署E-地震測報」APP（iOS下載點這裡、Android下載點這裡）或國家災害防救科技中心的LINE帳號（搜尋ID：@NCDR或點擊https://page.line.me/ncdr加入）。

「中央氣象署E-地震測報」APP提供強震即時警報及地震報告推播，可以設定固定接收通知的縣市行政區，也可以根據手機定位接收通知；接收的門檻則可以設定震度≧3，若不希望錯過任何一個警報，也可以設定震度≧0。

國家災害防救科技中心的LINE帳號提供各類示警項目，包含地震速報、地震報告、颱風警報、淹水警戒、道路封閉、高鐵台鐵捷運事故、停班停課、水門關閉、空氣品質等，也可以選擇訂閱要接收通知的行政區。

不過近期地震頻繁，國家災害防救科技中心LINE推播通知一度故障，也引起抱怨。系統23日公告表示，「自4月22日19:22後，因承擔巨量的資訊推播，整個系統暫時熔斷，LINE公司已協助調整系統」。

左圖為「中央氣象署E-地震測報」APP設定畫面。右圖為國家災害防救科技中心的LINE帳號可推播各類示警，使用者可以自行設定接收項目。（中央社）

專家怎麼看民間APP與官方差異？

各類地震APP因應使用者需求，開發不同的介面與功能其實是好事。準環境部長、氣象專家彭啟明日前在臉書發文表示，有不少民間應用地震資料可以讓自己有預警時間，「最重要是你該如何應對」。

彭啟明指出，希望大眾或立法委員質疑細胞簡訊時，也可以充分理解「創意在民間」的觀念，這是10年前政府跟隨世界腳步推動開放資料後的很大成果，目的是希望能讓民間多運用開放資料提升公共安全設施，遇到地震時的風險應變作為，而不是要求政府做到每個人都要有這樣的服務，他相信民間的創意與思維永遠走在政府前面。（編輯：林廷軍）1130426