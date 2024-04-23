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地震多大會收到國家級警報？氣象署：須規模5以上、所在震度達4級

2024/4/23 10:34（4/23 10:58 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者張雄風台北23日電）根據氣象署資訊，地震災防告警是在預估地震規模達5.0以上、當地地震震度達4級以上地區才會發布；若地震規模達5.0以上且任一縣市的預估震度達3級以上，就由電視台推播地震警報。

花蓮縣壽豐鄉今天凌晨2起規模6以上地震且震源淺，全台有感。由於花蓮縣從昨晚就震不停，部分民眾手機未響起災防告警訊息，但是卻看到電視推播地震快訊。

根據中央氣象署網站，國家通訊傳播委員會（NCC）自2016年起開始推動「災防告警廣播訊息系統（Public Warning System，PWS）」。

自2021年起，中央氣象署偵測到台灣及其周圍海域發生規模5以上的地震，且預估至少一縣市政府所在地震度達5級以上，即會針對震度4級以上地區擁有4G手機的民眾發送地震警報訊息。

氣象署地震中心補充，雖部分縣市未發布國家級警報，但透過電視台推播地震警報的發送條件為地震規模達5.0以上且任一縣市的預估震度達3級以上，透過12家電視台針對本島各縣市發送警報。

另外，透過網路推播地震警報的發送條件為地震規模達4.5以上且任一縣市的預估震度達3級以上，也針對全國中小學校園、消防、軍方救災單位等公部門及合約廠商，截至今年，包含4173所全國中小學、51個消防單位、31個軍方救災單位及其他對象發送警報。

地震中心提到，「地震速報系統」主要的功能是為了在地震發生後的數10秒至數分鐘內立即對外發出地震資訊，其內容包含震央位置、規模、震度分布圖及重要設施搖晃情形；減低受到二度的傷害、加速救災反應及災後回復。

根據氣象署網站，地震發布的流程，第1，氣象署所屬的地震觀測站偵測到有感地震；第2，立即啟動強震即時警報系統；第3，同時可得出地震定位報告（包括發生時間、震央位置、地震深度、地震規模、各地震度）；第4，經由速報系統將地震資訊對外發布。

氣象署進一步說明，地震「P波」又稱為縱波或壓縮波，速度較快，運動方向與傳播方向一致；「S波」則又稱為橫波或剪力波，速度較P波慢，運動方向與傳播方向垂直，破壞力較P波強。因此當偵測到跑比較快的P波時，就能運用時間差，在破壞力較強的S波到達前，發出地震警告。（編輯：陳政偉）1130423

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