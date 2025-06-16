搶修受損自來水管 桃園龜山區逾8萬戶6/17起停水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）台灣自來水公司辦理桃園市八德區思源街自來水管受污水下水道工程挖損，預計17日上午9時起停水20至23個小時停水緊急搶修，將影響龜山區逾8萬戶，請民眾提早儲水備用。

桃園市政府經濟發展局今天發布新聞稿表示，八德區思源街自來水管受污水下水道工程挖損，台水公司第二區管理處預計於17日上午9時起分區域停水20至23小時，進行施工停水，受影響戶數約8萬1875戶，請民眾預先儲水備用。

經發局指出，其中龜山區的福源里、幸福里、山頂里、山德里、山福里、新興里、新路里、陸光里、中興里，從17日上午9時起至18日上午5時止，影響約20小時。

透過 Google News 追蹤中央社

另外，龜山區的龍壽里、新嶺里、兔坑里、嶺頂里、舊路里、龜山里、大同里、楓樹里、楓福里、精忠里、長庚里、樂善里、文化里、大湖里、公西里、大崗里、大坑里、南上里、大華里、文青里（A7合宜宅、體育大學、長庚大學），從17日上午9時起至18日上午8時止，影響約23小時。

經發局呼籲民眾提早於停水前6小時完成儲水，將持續督促自來水公司儘速完工復水，恢復供水後若仍無水，可通知水公司或經發局立即處理；供水問題可電洽水公司24小時免付費服務專線1910或洽詢當地里長；相關停復水資訊可上水公司網站查詢。（編輯：黃名璽）1140616