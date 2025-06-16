竹市府粉專直播反罷活動 罷團擬檢舉告發

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（中央社記者賴于榛台北16日電）新竹市政府臉書粉專昨天一度直播民眾黨反罷免活動，引起關注。新竹「雙罷」發言人、陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔今天表示，罷團已經截圖蒐證並節錄直播過程，近期就將檢舉並告發新竹市政府的相關行政疏失以及刑事違法。

民眾黨昨天在台鐵新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動，新竹市政府臉書粉專昨天一度直播，引發各界關注。新竹市政府昨天透過文字表示，是活動廠商操作不慎，誤將非市府活動直播於市府臉書，市府人員發現後立即中止並撤除這則貼文，也深表遺憾與歉意。

林志潔今天出席反共護台志工聯盟記者會時表示，被停權的市長高虹安、代理市長邱臣遠，以及即將面臨被罷免的立法委員鄭正鈐昨天都出席反罷免活動，新竹市政府的直播有違反行政中立法、利益衝突迴避法等可能，讓被罷免人濫用可以掌握的資源、權力、機會宣揚對自己有利的事。

林志潔認為，這也可能涉及違反選罷法、刑法貪污治罪條例，圖自己或是他人不法利益的刑事犯罪行為，罷團目前已經截圖蒐證並節錄直播過程。

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林志潔也提到，相對於罷團在新竹市的菜市場門口舉牌就被驅趕，反罷免文宣卻能進到接受市政府補助的活動、菜市場以及觀光景點，新竹市政府的行政不中立昭然若揭，罷團會持續蒐證，近期就將檢舉並告發新竹市政府的相關行政疏失以及刑事違法。

反共護台志工聯盟發言人余筱菁則說，罷免權是憲法賦予人民的基本權利，不容任何形式的行政奧步或程序不公加以阻撓，也盼民眾主動關心地方罷免案執行情形，監督各級行政機關嚴守中立、依法行政，透過全民齊心監督，確保民主機制運作順暢，讓真正的民意得以展現。（編輯：張若瑤）1140616