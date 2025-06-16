長榮女中課外培訓 4生獲專業咖啡師中階認證

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南長榮女中運用課餘時間輔導學生報考專業咖啡師中階認證，今年共有4名餐飲科學生挑戰，全數通過在15分鐘內完成11杯成品及圖案拉花等題組考驗，為未來升學及就業加分。

擔任評審的中華民國國際調酒協會理事長謝美美今天告訴中央社記者，專業咖啡師中階認證難度頗高，需要課外長時間培訓，在高中職推行較不容易，目前全國僅3間學校培訓學生報考，長榮女中今年有4名學生挑戰，採原校原地考照方式。

謝美美表示，這項認證術科考試從前置作業、調製過程、成品評鑑到善後工作，全都是評分重點，評審全程緊盯學員操作是否正確，調製過程主要分兩大題組，第一題組是壓力式咖啡，第二題組為比利時咖啡、摩卡壺咖啡及越南咖啡。

謝美美指出，對受試者來說，第一題組就是魔王關卡，因為要在15分鐘內，完成兩杯Espresso濃縮咖啡、2杯葉子圖案、2杯心型圖案的拉花，還有瑪琪雅朵、卡布奇諾、焦糖、摩卡、拿鐵等共11杯成品，上面都還有各自裝飾物。

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她說，一般高職生在飲調課要學的內容很多，咖啡僅為其中一小部分，學生大多不會接觸到具難度的拉花，若不是有老師願意用課外時間教導，學生也有心學習，會較難推動，很高興看到長榮女中老師有教學熱忱，學生也有膽量接受挑戰，此次過程雖然有些驚險，但4人全部扛住壓力順利過關。

通過認證的學生張馨方表示，因為對咖啡很有興趣，也曾到心儀的咖啡廳詢問未來求職可能性，對方承諾如果她通過考照，屆時會馬上錄取，感謝學校老師願意利用晚上、假日陪練、指導，此次拿到認證也增加就業競爭力。（編輯：謝雅竹）1140616