參加中亞峰會 習近平6/16起出訪哈薩克

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（中央社記者李雅雯上海16日電）中國國家主席習近平於16至18日赴哈薩克首都阿斯塔納（Astana）出席第2屆中國—中亞峰會。中國—中亞峰會首次在中亞國家舉辦，習近平將發表主旨講話。

中國外交部日前宣布，應哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）邀請，習近平於16至18日赴哈薩克，出席第2屆中國—中亞峰會。

中國外交部發言人林劍在13日記者會上表示，中國—中亞峰會首次在中亞國家舉辦，習近平將出席峰會、發表主旨講話，與會中亞國家領導人，圍繞中國—中亞機制發展成就、框架內互利合作、國際和地區熱點問題等交換意見，共同出席相關活動。

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林劍提到，習近平將於峰會期間分別與中亞國家領導人會晤，對於中國、中亞5國關係發展做出頂層設計。相信透過這次峰會，中國、中亞5國將進一步夯實互信基礎、凝聚合作共識、深化戰略對接、推動各領域合作提質升級，為構建更加緊密的中國—中亞命運共同體注入更多正能量。

林劍表示，成立中國—中亞機制是中國與中亞5國一致決定，符合各方對維護地區穩定、實現高質量發展的共同期待。習近平於2023年5月在西安成功主持召開首屆中國—中亞峰會，中國與中亞國家關係邁入新時代。（編輯：陳鎧妤）1140616