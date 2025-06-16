隔14年自殺回10大死因 接住15至64歲心靈成關鍵

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）自殺時隔14年重回台灣10大死因，僅兒童、長者死亡人數下降，15至64歲皆上升，衛福部心健司觀察到青壯族群自殺趨勢，將挹注資源強化心理支持，未來再擴大方案適用對象待研議。

台灣自86年起自殺連續13年位居10大死因排名第9，經政府與民間推動自殺防治相關政策，直到99年首度排除在10大死因之外，居第11位，衛生福利部統計處長李秋嬿表示，自殺時隔14年再度重回第10位，不排除與肝病防治現成效，相關死亡人數降低有關，自殺排名才會往前。

根據衛生福利部統計處資料顯示，113年自殺死亡人數為4062人，較112年增164人，增幅為4.2%，每10萬人口有17.4人因自殺死亡，自殺標準化死亡率為每10萬人口13.4人；113年0至14歲、 65歲以上自殺死亡人數較112年下降， 其餘年齡層均呈上升。

衛福部心理健康司代理司長鄭淑心說，自殺問題並非僅限於亞洲地區，但確實是亞洲國家面臨的一大挑戰，包含日本、韓國、香港、新加坡等地，年輕族群的自殺現象引起高度關注，台灣青、中、壯年世代的自殺趨勢呈現上升，相關單位也積極投入資源因應。

鄭淑心表示，根據國內研究顯示，青少年自殺的主要風險因子包括網路使用、家庭關係及睡眠問題等，官方將持續參考、整合相關研究成果，以精進預防策略。至於中壯年族群，自殺原因較複雜，需透過更深入資料分析，才能掌握關鍵影響因素，進而擬定有效介入與輔導措施。

心健司自112年8月1日起提供15歲到30歲每人3次免費心理諮商，這項心理支持方案在113年8月1日起再擴大至45歲，去年新方案上路至今年5月服務人數為5.4萬人，鄭淑心表示，是否再擴大適用對象至46至64歲族群，需要透過更細緻該年齡層自殺通報資料分析，再進一步研議。

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鄭淑心說，除了衛福部之外，政府其他部門也積極挹注資源，推動民眾心理健康工作。教育部負責學生的輔導與諮商服務，勞動部則推動勞工心理健康支持方案，協助職場族群維持心理健康。此外，國防部與內政部投入國軍與警察人員心理支持資源，強化高壓職場心理健康保障。

針對65歲以上長者自殺趨勢持續下降，鄭淑心表示，將延續擴大辦理老人憂鬱症篩檢，自113年1月1日至113年12月31日統計，篩檢量達70萬1710人次，轉介就醫3258人次、轉介心輔2188人次、轉介資源1695人次。（編輯：張銘坤）1140616

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。