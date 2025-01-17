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防治青少年自殺 專家提醒留心壓力鍋4大來源

2025/1/17 19:26（1/17 19:46 更新）
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敦安社會福利基金會致力青少年憂鬱症防治、培力工作等面向，近期彙整2024年度22則新聞並以官網、粉專及官方LINE等方式舉辦10大青少年心理健康新聞票選活動，結果17日揭曉。中央社記者沈佩瑤攝 114年1月17日
敦安社會福利基金會致力青少年憂鬱症防治、培力工作等面向，近期彙整2024年度22則新聞並以官網、粉專及官方LINE等方式舉辦10大青少年心理健康新聞票選活動，結果17日揭曉。中央社記者沈佩瑤攝 114年1月17日
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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）青少年自殺率持續攀升，心理健康議題受關注，專家今天提醒，青少年壓力主要來自課業、同儕關係、網路問題如數位性暴力，以及家庭衝突，若又受到外界不當誘惑，恐成惡性循環。

敦安社會福利基金會長年致力青少年憂鬱症防治、培力工作等面向，近期彙整2024年度22則新聞，在去年12月27日至今年1月3日期間，以官網、粉專及官方LINE等方式舉辦10大青少年心理健康新聞票選活動，結果今天揭曉。

敦安社會福利基金會董事長馮燕說明，共收到404份回覆，投票者年齡層以21歲到29歲最多、占29.7%，至於20歲以下占23%；而今年入選新聞大致可分成「心理健康」、「數位性暴力」、「校園暴力」等3大類。

心理健康新聞涵蓋青少年自殺率、情緒障礙等議題；數位性暴力則有「創意私房」色情論壇如何助長數位性暴力、未成年孩童因手機遊戲遭脅迫或引誘、AI生成擬真色情圖片等；校園暴力包括割頸案、霸凌等。

敦安社會福利基金會執行董事、精神科醫師楊聰財指出，結果顯示台灣目前社會經歷重大變遷、人際霸凌衝突、數位科技犯罪運用，使得青少年猶如待在危機重重的社會叢林中，心理健不健康「肇因於家庭、惡化於學校、顯現於社會」，籲各界重視。

如何防治青少年自殺，楊聰財會後接受媒體聯訪表示，根據研究顯示，台灣青少年主要壓力來源首先是學業，因台灣家長太過強調智育，學業好不好彷彿變成新的社會等級。

楊聰財說，再來就是人際互動，因青少年特別重視同儕關係，霸凌等相關問題往這時候浮現；第3就是網路，尤其是數位性暴力，很多青少年會在不知不覺中誤入，後面就算花幾好幾倍代價，也不見得能擦掉。

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第4個為家庭衝突。楊聰財直言，不少家長認為交給學校就好，結果反而家庭功能不彰，導致青少年埋怨「家裡都不了解我，我該怎麼辦？」若又受到外界不當引誘，如抽菸、喝酒等，恐成惡性循環。

他提醒，家長不要過度注重智育，青少年是發展為成人重要階段，應該要從心理、生理、環境、靈性上去加強改善，同時健康飲食、正常規律作息，很多青少年睡眠不足，恐留下嚴重後遺症，親子之間應該要互相傾聽、當天使，而不是互相折磨、當魔鬼，對青少年發展才有正面的意義。另外，他也呼籲政府心理諮商方案應持續推動。（編輯：陳政偉）1140117

楊聰財
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