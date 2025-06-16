113年國人10大死因癌症蟬聯榜首 自殺重回第10

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）衛福部公布去年10大死因，死亡人數較前1年減少4192人，癌症蟬聯首位43年，年奪逾5.4萬條命，死亡率前3位仍為肺癌、肝癌、大腸癌，值得注意的是，時隔多年，自殺重回前10位。

衛生福利部統計處今天公布民國113年國人10大死因統計，衛福部統計處科長呂淑君在簡報時說明，113年死亡人數20萬1383人，死亡人數仍較112年減少4192人，整體死亡率下降2.3%，主因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及糖尿病死亡人數減少。

呂淑君進一步說明，113年死亡統計已經恢復疫情前水準，85歲以上死亡人數6萬1726人，占30.7%，較112年減少2488人，死亡年齡中位數為77歲，與112年相同。

113年10大死因分別為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎與腎病症候群及腎病變。

值得注意的是，第10位為自殺，這是近年以來，自殺死亡人數首度增加到突破4000人，較112年增加164人。

癌症、心臟疾病及肺炎持續居前3位，呂淑君說，113年COVID-19從第6位退至第14位，正式退出10大死因名單。因為COVID-19離開前10死因，所以原第7位以下死因往前推升1位。

呂淑君表示，113年標準化死亡率除了肺炎、自殺上升，其餘均下降，其中以糖尿病、腎炎與腎病症候群及腎病變、事故傷害降幅最明顯。

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113年癌症死亡5萬4032人，死亡率為每10萬人口230.8人，10大癌症死因順位同112年，分別為肺癌、肝癌、大腸癌、乳癌、攝護腺癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌。肺癌連續21年蟬聯癌症死因首位，呂淑君說，113年除攝護腺癌、卵巢癌死亡率上升，其餘均下降。

113年男性10大死因，癌症、心臟疾病、肺炎居前3位，COVID-19由第6位降至第12位；女性10大死因為癌症、心臟疾病、肺炎居前3位，糖尿病排名與腦血管疾病對調，COVID-19由第7降至第13，腎炎腎病症候群及腎病變、血管性及未明示失智症、衰老排名分別升至第7、8、10。（編輯：陳清芳）1140616

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