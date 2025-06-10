5月出生數8433人探新低 人口連17個月負成長

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（中央社記者賴于榛台北10日電）內政部公布最新統計，今年5月底人口數為2335萬5470人，比起去年同期減少5萬8138人，更是連17個月負成長；新生兒部分，今年5月出生數為8433人，也再探歷年單月新低。

內政部今天公布今年5月戶口統計資料分析，截至5月底，人口總數為2335萬5470人，與去年同期相比減少5萬8138人，相較4月則減少9804人。

新生兒部分，今年5月的出生數為8433人，年粗出生率為千分之4.25，較去年同期減少2735人，比4月減少251人。細看縣市別，粗出生率最高為連江縣千分之6.89、雲林縣千分之6.18、彰化縣千分之5.57；粗出生率最低則為嘉義縣的千分之2.35、基隆市千分之2.80，以及新北市的千分之3.53。

5月人口死亡數為1萬5382人，年粗死亡率為千分之7.75，較去年同期減少1034人，相比4月減少1823人。

另外，攸關社會增加的遷入遷出人口部分，5月的遷入數為12萬1014人，相比去年同期增加2萬7371人，對照4月則增加4萬9899人；遷出人口數為12萬3869人，比去年同月增加3萬3982人，相較4月增加4萬9899人，淨遷入人口數為負2855人。

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出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣5月人口自然增加為負6949人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，5月為負2855人；整體計算自然增加與社會增加後，總人口減少9804人。

今年5月結婚對數則為1萬2791對，其中不同性別1萬2359對，相同性別432對，折合年粗結婚率為千分之6.45；離婚與終止結婚對數為4532對，其中不同性別4456對，相同性別76對，折合年粗離婚率為千分之2.28。（編輯：林興盟）1140610