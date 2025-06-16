加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
罷免綠委案張斯綱涉個資行政罰 北檢函請北市府處理
首頁 / 生活

自殺重回10大死因 專家促重視防治預算

2025/6/16 18:03（6/16 19:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
自殺死亡數攀升，時隔14年重回國人10大死因，專家呼籲擴編心理健康與自殺防治預算。（中央社檔案照片）
自殺死亡數攀升，時隔14年重回國人10大死因，專家呼籲擴編心理健康與自殺防治預算。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北16日電）自殺死亡數攀升，時隔14年重回國人10大死因，專家認為，各縣市心理健康與自殺防治的預算普遍偏低，呼籲擴編心理健康與自殺防治預算，強調資源連結與去污名化的重要性。

根據衛生福利部統計處資料顯示，113年自殺死亡人數為4062人，較112年增164人，增幅為4.2%，每10萬人口有17.4人因自殺死亡，自殺標準化死亡率為每10萬人口13.4人；113年0至14歲、 65歲以上自殺死亡人數較112年下降， 其餘年齡層均呈上升。

台灣自殺防治學會理事長呂淑貞今天接受媒體聯訪時表示，全台22縣市資料庫分析發現，在兒童與青少年族群自殺情形明顯攀升，尤其是女性。青少年面臨校園壓力、情感問題與初入職場的不確定性，加上目前正值畢業季，新鮮人適應職場的挑戰也成為風險因素。

呂淑貞說，中壯年族群因職場壓力、經濟變動、通膨及財務困難等因素，再加上精神疾病盛行率上升，家庭暴力與家庭安全問題也使得相關族群成為高風險對象。自殺者「不是想死，而是活不下去」，因此社會必須提供支持與協助，讓感到絕望的人有機會重新站起來。

呂淑貞呼籲，應針對不同族群設計多元化的健康促進與自殺防治計畫，包括學校教育、家庭教育與職場健康教育。心理健康教育應從小扎根，社會情緒學習至關重要，網路雖可提供交友平台，但現實生活中的快樂與支持更不可或缺，家庭與同儕關係在其中扮演重要角色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

呂淑貞表示，各縣市心理健康與自殺防治的預算普遍偏低，建議中央與地方政府擴編相關資源，協助民眾了解如何尋找與連結資源，推動去污名化行動，若一個人長期壓抑、無法釋放壓力，如同高壓鍋終將爆炸。快樂需要被營造，預防勝於治療。

呂淑貞以氣體蓄意自我傷害為例說明，據統計，相關人數有上升趨勢，113年較112年增加146人，整體上升18.9%，男性增加12.8%、女性攀升39.3%，除了家庭與職場需及時關懷周圍的人們，實體商店與外送平台也應該成為自殺防治守門員，適時關懷、通報可能挽救生命。（編輯：李亨山）1140616

#衛生福利部

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

延伸閱讀
113年國人10大死因癌症蟬聯榜首 自殺重回第10隔14年自殺回10大死因 接住15至64歲心靈成關鍵青少年自殺率升 學者：與離婚率、網路使用有關韓國女星金賽綸事件受關注 學會憂模仿效應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：