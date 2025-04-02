青少年自殺率升 學者：與離婚率、網路使用有關

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（中央社記者許秩維台北2日電）台灣青少年自殺率近年逐漸攀升，學者分析可能跟父母離婚率、網路使用率、失眠困擾、自殺想法等比率上升有關，要預防須從個人、家庭、網路等方面多管齊下。

台灣大學中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心今天發表「OECD家庭資料庫：台灣家庭與兒少權益指標的比較2024年版」報告書，檢視台灣家庭與兒少發展現況，並呼籲政府關注兒少權益和家庭支持政策。

台灣大學社會系副教授郭貞蘭說明，從報告可發現家庭結構變化明顯，台灣夫妻家庭占比由2011年57.24%下降至2023年52.78%，單人家庭比率由2011年10.12%上升至2023年15.4%，單親家庭從2011年9.31%上升至2023年10.57%。

和經濟合作暨發展組織（OECD）國家相較，郭貞蘭提到，台灣的夫妻家庭占比仍較高，其中有子女的夫妻家庭比率也高於OECD國家平均，無子女的夫妻家庭和單人家庭比率則低於OECD國家平均。

青少年自殺率方面，報告顯示，OECD國家2021年平均為每10萬人有6.5人自殺，台灣青少年自殺率從2021年每10萬人有4.5人自殺，上升至2023年每10萬人有7人自殺。

中央研究院社會學研究所研究員吳齊殷觀察，從雙親家庭比率下降、單親家庭占比提升等變化可發現，跟傳統家庭樣態有些偏離，但跟國際並無大幅偏差，顯示這是世界一致的趨勢，反映一種價值理念的選擇；目前歐美因應這種趨勢已在改變，如非婚生子女同樣能在社會中獲善待。

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台大健康行為與社區科學研究所教授張書森表示，近年來青少年自殺率逐年上升，經由研究發現，跟父母離婚率、網路使用率、失眠困擾、自殺想法或企圖等比率上升有關，近年也有越來越多青少年認為自殺是個人權利。

若要採取預防措施，張書森建議，除了幫助青少年改善心理困擾，也要因應家庭結構的變化，提供弱勢兒少照顧協助、減輕單親家庭的負面刻板印象等，同時建立安全網路使用環境，並加強校園防墜等方面多管齊下。（編輯：張雅淨）1140402

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。