癌症時鐘快轉17秒 國健署：COVID-19疫後影響

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（中央社記者曾以寧台北19日電）最新癌症登記報告今公布，民國111年10大癌症由肺癌蟬聯拿下、大腸癌居次；但新癌發生人數較110年增8531人、癌症時鐘快轉17秒，國健署推測是疫情期間就醫篩檢減少所致。

國健署癌症防治組長林莉茹簡報說明，綜觀106年到108年間，每年癌症新發生人數均較前一年增加4000到5000人，但109年僅增加725人，110年更首次出現減少。

林莉茹說，推測是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，民眾減少到醫院篩檢、就醫，但隨疫情趨緩、生活恢復常態，就醫篩檢意願增加，導致111年癌症新發生人數增加。

衛生福利部國民健康署今天公布111年癌症登記報告，新發生癌症人數為13萬293人，較110年增加8531人，全癌症標準化發生率為每10萬人口323.3人，較110年增加16.8人。

癌症發生年齡中位數為64歲，與110年相同，各主要癌症發生年齡中位數，除了肺癌、皮膚癌及子宮體癌提早1歲，其餘與110年相同。

綜觀10大癌症發生人數（男女合計），肺癌今年再度拿下第1位，確診人數為1萬7982人，曾蟬聯15年的大腸癌則居第2，其餘依序為女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌和子宮體癌。

與110年相比，除了攝護腺癌、口腔癌序位互換，子宮體癌與去年首次進入前10名的胰臟癌序位互換，其餘排序與110年相同。

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111年男性新發癌症人數為6萬7299人，年齡標準化癌症發生率為每10萬人口342.3人，較110年增加11.5人。男性10大癌症發生率依序為，大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤；與110年相較，原為第5名的攝護腺癌前移至第3名，口腔癌及肝癌各往後1個名次，其餘與110年相同。

女性新發癌症人數為6萬2994人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口311.2人，較110年增加22.8人。十大癌症依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、子宮頸癌、胃癌；與110年相較，原為第11位的子宮頸癌前移2個名次，胃癌下降1個名次，其餘序位與110年相同。（編輯：陳政偉）1131219