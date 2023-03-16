大腸癌年奪6000多人命 定期篩檢可降35%死亡率

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）大腸癌連續15年居十大癌症之首，年奪6000多條人命。衛福部國健署今天提醒，早期大腸癌容易治癒，且5年存活率達9成以上，每2年定期篩檢可降低29%晚期發生率及35%死亡率。

根據衛生福利部國民健康署最新癌症登記資料顯示，109年大腸癌新診斷個案有1萬6829人，連續15年蟬聯癌症發生人數之首，近9成大腸癌發生於50歲以上民眾，且發生率隨年齡增加而升高。

國健署癌症防治組組長林莉茹今天上午在衛教記者會中簡報指出，每年約有6000多人死於大腸癌，其中男性發生率為女性的1.5倍，國健署提供50到74歲民眾每2年1次免費定量免疫法糞便潛血檢查，經實證研究，每2年定期篩檢可降低29%晚期大腸癌發生率與35%死亡率。

國健署長吳昭軍致詞表示，早期大腸癌易治癒且5年存活率達9成以上，但第4期大腸癌存活率不到2成，由於早期大腸癌無症狀，可透過定期篩檢提早發現。

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除了定期篩檢，篩檢陽性者進一步接受大腸鏡診斷也非常重要。國健署表示，研究顯示，篩檢結果為陽性者，罹患大腸癌風險較一般族群高20至30倍，若超過6個月未做大腸鏡確診，罹癌風險會增加30%，如果一直未做進一步確診，大腸癌死亡風險將增加64%

國健署說，透過大腸鏡檢查可找出隱藏在大腸中的息肉，大部分息肉在發現的當下即可切除，不必再另外進行手術，儘早阻斷癌前病變的發展，避免進一步惡化為大腸癌。（編輯：李亨山）1120316