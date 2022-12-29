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每4分19秒就1人罹癌 大腸癌連15年居首

2022/12/29 10:11（12/29 10:54 更新）
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國健署29日公布最新癌症登記報告，民國109年平均每4分19秒就有1人罹癌。十大癌症榜首再度由大腸癌蟬聯，連續15年位居第1。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
國健署29日公布最新癌症登記報告，民國109年平均每4分19秒就有1人罹癌。十大癌症榜首再度由大腸癌蟬聯，連續15年位居第1。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）國健署今天公布最新癌症登記報告，民國109年新發生癌症人數較108年增加725人，平均每4分19秒就有1人罹癌，比前一年快轉1秒；大腸癌連續15年居10大癌症之首，但發生率下降。

衛生福利部國民健康署上午召開記者會公布民國109年癌症登記報告，新發生癌症人數為12萬1979人，較108年增加725人；109年全癌症發生年齡中位數為64歲，與108年相同。

綜觀十大癌症發生人數（男女合計），大腸癌已連續15年居冠、確診人數多達1萬6829人，其次依序為肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、非何杰金氏淋巴瘤，除了胃癌與皮膚癌、子宮體癌與非何杰金氏淋巴瘤序位互換，其餘排序與108年相同。

109年男性新發癌症人數為6萬3893人，109年年齡標準化癌症發生率為每10萬人口336.2人，較108年減少9.2人。

男性十大癌症發生率依序為大腸癌、肺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、肝癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤，與108年序位相同。

109年女性新發癌症人數為5萬8086人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口292.8人，較108年增加0.1人。

女性十大癌症發生率依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、胃癌、皮膚癌、子宮頸癌；與108年相比較，皮膚癌及子宮頸癌往後至第9、10位，胃癌往前至第8位。（編輯：陳政偉）1111229

#癌症
#大腸癌
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