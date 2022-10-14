食道癌年奪逾2000條人命 9成患者為男性

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食道癌是國人十大致死癌症，且9成以上患者為男性。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）食道癌是國人十大好發和致死癌症，光去年就奪走2030條人命，且9成以上為男性。衛福部提醒，目前尚無有效篩檢工具，籲避免過燙及含亞硝胺食物、戒菸酒、有異狀快就醫等3要點。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，依國民健康署癌症登記和衛生福利部死因統計資料顯示，110年有2030人死於食道癌；罹癌患者中，9成以上為男性，好發於50至70歲，為男性中癌症標準化發生率第6名、癌症死因排名第5名。

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國健署表示，食道癌目前沒有實證有效的篩檢工具，落實健康生活、遠離致癌因子及規律運動，是必要的防癌步驟，目前已知食道癌致癌因子，包括抽菸、飲酒、嚼檳榔、含亞硝胺食物如醃漬、煙燻等，以及過熱的飲食溫度、食道曾受腐蝕傷害、吞嚥功能疾病、胃食道逆流、肥胖及口腔衛生不良等。

國健署呼籲，民眾應把握「避免過燙的食物」、「減少含亞硝胺食物，及時戒除菸、酒、檳榔」、「有異狀速就醫」等3要點，食道癌初期大多無明顯症狀，因此平時就須留意自身的不適感，切勿輕忽，如出現上述症狀時，務必提高警覺，及時就醫檢查，把握治療黃金期。（編輯：陳政偉）1111014