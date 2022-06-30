10大致命癌症 肺、肝癌連42年死亡率居前2名

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）據衛福部110年10大死因統計，癌症已連40年蟬聯首位，年奪逾5.1萬命，死亡率前3名為肺癌、肝癌、大腸癌，其中肺癌及肝癌蟬聯42年排名前2名，癌症時鐘為10分10秒，較前一年再快轉20秒。

衛生福利部統計處今天公布民國110年10大死因統計，癌症連續第40年蟬聯10大死因之首，110年癌症死亡人數為5萬1656人，較109年增1495人；癌症死亡率及標準化死亡率都比前一年上升，分別來到每10萬人口220.1人及每10萬人口118.2人，上升率介於0.7%至3.5%。

110年與109年比較，10大癌症死因順位皆不變，第1、2名分別是肺癌、肝癌，這兩種癌症已連續42年排名前2名，第3名起依序為大腸癌、女性乳癌、攝護腺癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌。長期觀察，前列腺癌、胰臟癌、卵巢癌排名往前，胃癌則排名往後。

110年癌症時鐘為10分10秒，換句話說，就是台灣每10分10秒就有1人會因癌症而死亡，與109年10分30秒相較，快了20秒，衛福部統計處副處長劉訓蓉認為，癌症時鐘加快，可能與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有關，癌症患者因擔心感染，不敢到醫院追蹤，延誤回診。

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以年齡分析，癌症死亡人數多集中於55歲以上族群，占8成6，癌症死亡人數增加以65至74歲及75至84歲較明顯。女性乳癌、口腔癌隨年齡走高，排名順位往後；肺癌、大腸癌、前列腺癌、胃癌則隨年齡走高，排名順位往前，威脅性隨年齡增長而增加。

依研究顯示，定期篩檢可降低癌症死亡率，鼓勵民眾善用衛生福利部補助四癌篩檢，每年可接受1次的子宮頸抹片檢查、每2年1次乳房攝影、每2年1次糞便潛血檢查，及每2年1次口腔黏膜檢查，早發現、早治療。（編輯：陳政偉）1110630