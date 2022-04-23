更多編輯台推薦新聞：
兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看
生活

兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看

清冠一號成人兒童皆可服用 輕症居家照護2管道看診領藥
生活

清冠一號成人兒童皆可服用 輕症居家照護2管道看診領藥

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/46

美疾管中心：2021年COVID-19蟬聯全美第3大死因

2022/4/23 11:55（4/23 11:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國政府22日公布的研究報告顯示，2021年COVID-19連續第2年成為美國第3大死因。圖為16日加州聖荷西國際機場。（中央社檔案照片）
美國政府22日公布的研究報告顯示，2021年COVID-19連續第2年成為美國第3大死因。圖為16日加州聖荷西國際機場。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國政府今天公布的研究報告顯示，2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）連續第2年成為美國第3大死因，多數年齡層的死亡率都攀升。

路透社報導，美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）發布的研究報告顯示，COVID-19是美國去年46萬513人死亡的根本原因或促成原因，人數比2020年成長近20%。

研究人員分析去年1月至12月美國居民的死亡證明數據，發現2021年的整體死亡率創下自2003年來最高紀錄，心臟病與癌症分別是前兩大死因。

報告發現，5歲至14歲兒童的整體死亡率最低，死亡率最高的是85歲（含）以上年齡層，趨勢與2020年雷同。美國去年的死亡率在1月與9月達到高峰。

美國疾管中心數據顯示，2021年美國每10萬人有111.4人因為感染COVID-19死亡。1至4歲與5至14歲年齡層的COVID-19死亡率最低。

2021年85歲（含）以上年齡層的COVID-19死亡率最高，但比2020年低。數據顯示，去年美國85歲（含）以上年齡層中有9萬4884人因感染COVID-19不治，2020年有12萬2707人。

研究人員發現，75歲以下年齡層的死亡率顯著升高。

報告也發現，2020年至2021年美國年齡標準化死亡率增加近1%。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110423

延伸閱讀
頻接觸確診者 拜登再打第4劑疫苗美國平均7天單日確診數創新高 1月疫情恐更艱困美出現首宗Omicron死亡病例 50多歲男性未打疫苗
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀