美疾管中心：2021年COVID-19蟬聯全美第3大死因

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國政府今天公布的研究報告顯示，2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）連續第2年成為美國第3大死因，多數年齡層的死亡率都攀升。

路透社報導，美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）發布的研究報告顯示，COVID-19是美國去年46萬513人死亡的根本原因或促成原因，人數比2020年成長近20%。

研究人員分析去年1月至12月美國居民的死亡證明數據，發現2021年的整體死亡率創下自2003年來最高紀錄，心臟病與癌症分別是前兩大死因。

報告發現，5歲至14歲兒童的整體死亡率最低，死亡率最高的是85歲（含）以上年齡層，趨勢與2020年雷同。美國去年的死亡率在1月與9月達到高峰。

美國疾管中心數據顯示，2021年美國每10萬人有111.4人因為感染COVID-19死亡。1至4歲與5至14歲年齡層的COVID-19死亡率最低。

2021年85歲（含）以上年齡層的COVID-19死亡率最高，但比2020年低。數據顯示，去年美國85歲（含）以上年齡層中有9萬4884人因感染COVID-19不治，2020年有12萬2707人。

研究人員發現，75歲以下年齡層的死亡率顯著升高。

報告也發現，2020年至2021年美國年齡標準化死亡率增加近1%。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110423