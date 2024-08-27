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指拜登政府施壓審查COVID-19相關貼文 祖克柏：未來會抵抗

2024/8/27 15:45（8/27 16:05 更新）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）根據呈交給美國國會委員會的一封信，科技企業Meta執行長祖克柏認為美國政府2021年施壓他的社群媒體平台刪除部分COVID-19相關內容是「錯誤的」，他未來將抵抗類似舉措。

法新社報導，這封信是寄給共和黨籍的聯邦眾議院司法委員會主席喬登（Jim Jordan），由委員會的共和黨人公諸於世，祖克柏（Mark Zuckerberg）在信中提及關於Meta平台內容審查的一些爭議。

他也聲稱，他不打算在今年美國總統大選前再捐款支持選舉基礎設施，這類捐款已招致共和黨人猛烈批評。

激烈膠著的美國總統大選再兩個多月將登場，網路上關於候選人的錯誤資訊廣泛流傳，成了人們關注的焦點。

祖克柏提到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時說，美國總統拜登政府2021年「數月間一再施壓我們的團隊，要求審查部分COVID-19相關內容，包括幽默與諷刺內容」。

祖克柏寫道：「我覺得政府施壓是錯的，我很遺憾當時沒有更坦率地表明立場。」

「我強烈認為，我們不應因為任何政府的壓力而在我們的內容標準上妥協，不管是往哪個方向，如果這類事情再度發生，我們準備好反擊。」

共和黨人的眾議院司法委員會帳號在社群媒體平台X寫道，這是「言論自由的一大勝利」。

近月來，國會的共和黨人一直將矛頭指向社群媒體與科技公司，指控他們打壓或審查保守派觀點。

祖克柏也說，他不會重複COVID-19時代的做法，為支持美國選舉基礎設施的非營利組織提供資金，因為共和黨人認為這類捐款帶有黨派偏見。

他寫道：「我的目標是保持中立，不以某種方式發揮作用，或甚至看起來將扮演某種角色。」

這封信也提到臉書（Facebook）處理「紐約郵報」（New York Post）關於拜登之子韓特．拜登（Hunter Biden）的報導所引發的爭議。

祖克柏說，在臉書事實查核人員調查這是否為「潛在的俄羅斯假資訊行動」時，這篇報導「暫時被降級」。

他說，最後查出這篇報導不是這類行動的一部分，臉書也已改變政策，在事實查核人員調查時，不再於美國降級這類貼文。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1130827

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