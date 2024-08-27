本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

莫迪熱線拜登 聚焦烏國和平孟加拉印度教徒安全

2024/8/27 07:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李晉緯新德里27日專電）印度總理莫迪26日與美國總統拜登通電話，重申全力支持讓烏克蘭早日恢復和平的立場。兩人在電話中都關切了孟加拉的局勢，均強調確保孟加拉少數民族，尤其是印度教徒的安全。

印度外交部26日深夜發布新聞稿，指莫迪（Narendra Modi）26日接獲拜登來電，兩人回顧了雙邊關係的重大進展，強調雙方的夥伴關係，目的是要造福兩國人民和全人類，並稱兩位領導人也就一些區域性和全球性的問題交換了意見，並重申將致力於四方安全對話（Quad）等多邊論壇上的合作。

今日印度（India Today）報導指，莫迪向拜登說明了日前他訪問烏克蘭的情形，並重申印度主張以對話和外交方式解決衝突的一貫立場，並表示會全力支持讓飽受戰爭蹂躪的烏克蘭早日恢復和平與穩定。

莫迪在Ｘ上發文說：「今天與美國總統拜登通電，我們就烏克蘭局勢在內的各個區域和全球性問題，仔細地交換了意見。我重申，印度全力支持早日恢復和平與穩定。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

印度斯坦時報（Hindustan Times）則稱，莫迪說道：「我們還討論了孟加拉的局勢，並強調要儘早恢復正常狀態，並確保孟加拉少數民族，特別是印度教徒的安全。」

印度時報（Times of India, TOI）表示，莫迪在電話中對拜登致力於促進印度與美國間的夥伴關係表示感謝，他向拜登再次強調，會致力於進一步加強在包括Quad在內的多邊論壇上合作，也同意保持聯繫。（編輯：高照芬）1130827

#Quad
#印度
#印度外交部
#印度斯坦時報
#孟加拉
#拜登
#烏克蘭
#莫迪
#美國
莫迪
印度強化與越南合作 智庫：有助印太地區穩定印度性侵案連環爆 莫迪：強化法律使罪犯絕無法逍遙法外
拜登
美國安顧問訪北京 白宮：將關切中國升高對台壓力前美眾議員蓋拉格：美國對中國需要長期戰略
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.59
更多編輯台推薦新聞：