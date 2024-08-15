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祖克柏送妻子巨型雕像示愛 美不美引議論

2024/8/15 16:16（8/15 16:38 更新）
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祖克柏在社群媒體發布一張妻子的巨型雕像照片。（圖取自instagram.com/zuck）
祖克柏在社群媒體發布一張妻子的巨型雕像照片。（圖取自instagram.com/zuck）
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（中央社倫敦14日綜合外電報導）臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）在社群媒體發布一張妻子普莉希拉．陳（Priscilla Chan）的巨型雕像照片，引發網友熱烈議論。

英國「衛報」（The Guardian）報導，祖克柏在Instagram發文表示，這麼做是要「恢復羅馬時代為妻子製作雕像的傳統」。

這座巨型雕像是紐約著名藝術家阿爾軒（Daniel Arsham）的作品，他曾與蒂芙尼（Tiffany）與克麗絲汀迪奧（Dior）等精品品牌合作。普莉希拉．陳這座湖水綠雕像呈現邁步姿態，身上披著一件巨大的銀色披風。

照片中，這座看起來有2.1公尺高的雕像被放置在一棵樹下，普莉希拉．陳本人站在旁邊拿著同色調馬克杯啜飲。她在祖克柏的發文留言說：「看我再多也不膩？」並加上一個愛心表情符號。

「時人雜誌」（People Magazine）在報導中稱祖克柏是「終極寵妻男」，並提到羅馬時代建立雕像通常是紀念已故親人或是「意指重要親屬」，藉此建立深刻連結。

網友大多在這則發文留下正面留言，像是「天啊太美了，真是幸運的女孩」、「這必須放在博物館」等等。

但也不是所有人都買帳。有網友說：「這就是最典型的有錢人作為」，還有人說：「呃，其實不是很好看。」（譯者：陳怡君/核稿：劉淑琴）1130815

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