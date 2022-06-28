空汙、二手菸等環境汙染 造成歐洲逾10%癌症病例

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（中央社哥本哈根27日綜合外電報導）歐洲環保署（European Environment Agency）今天發表一份報告指出，歐洲逾10%癌症病例和環境汙染有關，且其中大多數病例是可預防的。

法新社報導，歐洲環保署在一份聲明中表示：「暴露於空氣汙染、致癌化學物質、氡（radon）、紫外線、輻射和二手菸等，可能導致歐洲超過10%的癌症病例。」

歐洲環保署專家桑傑士（Gerardo Sanchez）表示：「所有環境和職業癌症風險都是可以降低的。」

在報告發布前，桑傑士上週告訴記者：「由輻射或化學致癌物引起的環境因素有關癌症，可以減少到幾乎可以忽略的水平。」這是歐洲環保署首次針對癌症與環境之間關聯的研究報告。

歐盟地區每年有270萬人罹患癌症，以及130萬人死於癌症。

歐洲人口占不到全球人口10%，卻占了全球近1/4新增癌症病例與1/5癌症死亡人數。

根據報告，空氣汙染導致歐洲約1%的癌症病例，以及約2%的癌症死亡病例；室內氡暴露與高達2%的所有癌症病例有關，以及與歐洲約1/10肺癌病例有關。

報告指出，自然紫外線輻射可能導致歐洲多達4%的癌症病例；對於從未吸菸的人來說，接觸二手菸可能會使所有癌症的總體風險增加高達16%。

石棉是一種眾所周知的致癌物，估計導致55%至88%的職業性肺癌。儘管歐盟在2005年禁止使用石棉，但它仍存在於部分建築物中，參與翻新和拆除工作的工人仍暴露於這種有毒物質。

報告說：「透過清理汙染和改變行為，可以降低環境和職業癌症風險，進一步減少癌症病例和死亡人數。」（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110628