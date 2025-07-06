台中無戶籍青年親子鑑定確認 取得戶籍仍需生母資訊

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中21歲青年被發現是無戶籍黑戶，境遇引發社會關注，台中市政府社會局今天表示，經DNA親子鑑定確認與父親的親子關係，但仍需調查生母資訊，才能協助取得戶籍。

這名青年沒有戶籍，也從未就學，原本與父親住在北屯區出租套房內，因為沒有戶籍，從小就被父親告知不要隨便外出，與外界少有接觸，直到今年2月被父親趕出家門，露宿街頭，靠撿拾回收物換取食物，在回收場被北屯區北京里長蘇乙青發現，通報社會局安置。

社會局表示，青年現在暫時安頓於安置處所，由社工員與生輔員協助培訓日常生活知能，如使用電器、培養時間辨識、搭乘公車、認識環境路線等，並陪伴參加團體活動，促進人際互動及社會適應知能。

社會局指出，由於青年未曾就學接受教育，目前社工員積極鼓勵提升他識字與就學意願；同時，持續維繫青年與父親關係，協助青年為返家做準備。

由於青年的父母沒有婚姻關係，且生母為東南亞籍人士，為協助取得戶籍及身分，社會局說明，先透過DNA親子鑑定結果，已確認青年與父親親子關係，但仍須確認生母資訊，例如是否還在台灣境內等。

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社會局認為，因目前仍等待警政署、勞動部等多個中央單位查調回覆，待收到相關資料才能進一步協助青年取得戶籍，恐難在1週內完成，相關局處正積極協助中。

蘇乙青則表示，由於機構收容有22歲以下限制，他已拜託轄區市議員及機構協調，如何將青年列為特案，並協助協調市政府，讓機構有法源依據，直到青年能真正適應社會才讓他自立。（編輯：陳仁華）1140706